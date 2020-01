Viaggi, gli eventi in programma a Madrid nel 2020

Quando si parla di arte, cultura, gastronomia e vita notturna, la città di Madrid rappresenta la meta ideale per una piacevole fuga grazie alla ricca offerta di intrattenimento ed esperienze autentiche offerte. Numerosi gli eventi in programma per il 2020 che animeranno la cosmopolita e vivace capitale spagnola. Ecco di seguito gli eventi da non perdere a Madrid nel 2020: GASTRONOMIA

Madrid è il paradiso dei buongustai in quanto offre una ricca tradizione culinaria con ricette gastronomiche uniche, prodotti locali di qualità e vini selezionati. Imperdibile per i food lovers è il Gastrofestival, un evento che si terrà dal 7 al 23 Febbraio durante il quale sarà possibile assaporare alcuni dei migliori piatti spagnoli. Il festival culinario consentirà un viaggio tra i ristoranti più iconici di Madrid e sarà l’occasione perfetta per degustare piatti, tapas e cocktail nei diversi quartieri della capitale. A conclusione del tour gastronomico di Madrid, merita una tappa il Ginkgo Restaurant and Sky Bar del VP Plaza España Design, un delizioso ristorante al 12° piano con una spettacolare terrazza con vista a 360° sulla città. In questa elegante location si possono degustare piatti particolari di cucina spagnola rivisitata in chiave contemporanea con influenze provenienti dalla cucina asiatica e mediterranea. ARTE

Grazie alla presenza di tre musei più prestigiosi al mondo, Museo Nazionale El Prado, il museo d’arte moderna Reina Sofia e il Thyssen-Bornemisza, Madrid si presenta come la meta ideale per gli amanti dell’arte. Dal 2020 è possibile visitare il maestoso Palazzo Liria che ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico. Finora la visita al Palazzo era possibile solo a privati o appassionati d’arte disposti a lunghe liste di attesa. La struttura, dimora del Duca di Arabia, è una delle residenze private più prestigiose della città ed è possibile visitare il giardino e i primi piani a gruppi di venti persone. Il biglietto di ingresso, compreso di audio guida disponibile in diverse lingue, parte da € 14,00. Gli amanti dell’arte possono inoltre godere di un mix di arte, design e architettura presso l’hotel VP Plaza España Design. La proprietà presenta infatti un ampio numero di opere di noti artisti e designer spagnoli quali ad esempio Pere Gifre, specializzato in scultura, scenografia e interior design, Nacho Zubela, un’artista le cui opere sono fortemente influenzati dai paesaggi della Cantabria e Fernando Palacios specializzato in pittura e scultura e molti altri ancora. CULTURA

Il Flamenco, danza che ha le sue radici in Andalusia, è oggi diventato una forma d’arte universale ballato e suonato in tutto il mondo. Grazie al programma di Insiders Madrid, gli spettatori potranno visitare il dietro le quinte di uno spettacolo accompagnati da un ballerino professionista e, a seguire, prendere parte alla cena con spettacolo di Flamenco messo in scena da due chitarristi, due cantanti e quattro ballerini. Un’occasione imperdibile per approfondire la danza tradizionale e la cucina locale. Il costo dell’esperienza è a partire da € 175 a persona. Dopo lo spettacolo, i visitatori potranno gustare un cocktail in uno dei migliori rooftop di Madrid. Il Ginkgo Sky Bar and Restaurant del VP Plaza España Design, offre un ampia selezione di cocktail che non deluderà: dai classici come Mojito, Moscow Mules, Shanghai Cosmopolitan, Daquiris e Negroni 72s, alle specialità della casa “Passion Bubbles” a base di gin Bombay Sapphire, succo di lime e tonico all’ibiscus e frutto della passione o “Daquiri del Sol Levante” con rum Bacardi, succo di yuzu, gelatina di zenzero e albume d’uovo. SPORT

Madrid sarà protagonista di uno degli eventi calcistici più attesi, “El Clasico“, lo scontro tra il Real Madrid e l’FC Barcelona. Il 1 ° marzo, lo stadio Santiago Bernabéu sarà il teatro di questa emozionante partita.