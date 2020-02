Le Case Airbnb più desiderate dai viaggiatori nell’ultimo decennio

Non esiste un’altra casa come questa in tutto il pianeta. Si trova in Canada ed è stata scolpita e realizzata usando esclusivamente materiali sostenibili. In contatto con la natura, non dimentica però di offrire tutti i servizi necessari ad una vacanza perfetta. Qui, potrete addirittura avere latte e uova freschi tutte le mattine grazie agli animali che vivono attorno alla casa.