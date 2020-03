Gli “Angeli di Strada Villanova” anche stasera in strada per distribuire pasti ai senzatetto

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 16 Visite / 9 marzo, 2020

Mentre imperversa il clima di apprensione ed emergenza per evitare il contagio da coronavirus e il governo invita gli italiani a restare a casa, la situazione di chi non ha un tetto sotto il quale rifugiarsi diventa ancor più critica.

Ne sono consapevoli gli “Angeli di Strada Villanova”, un’associazione no profit che da anni tutti i lunedì distribuisce pasti e generi di prima necessità ai senza fissa dimora napoletani in due principali punti di raccolta: via Marina e la stazione di Campi Flegrei.

Un lunedì surreale per Marcello Ciucci, presidente dell’associazione “Angeli di Strada Villanova”, e i volontari abituati a rispondere con la presenza a questo importante appuntamento con la solidarietà: in una città semideserta e osservando le limitazioni imposte dall’ordinanza regionale per evitare il contagio, i volontari hanno teso la mano ai senzatetto napoletani anche in un momento in cui a prevalere è la politica dell'”io”.

Come di consueto, anche poche ore fa, dotati di guanti e mascherine e rispettando le altre limitazioni imposte per evitare il rischio di contagio, un gruppo di volontari degli “Angeli di Strada” ha raggiunto la stazione di Campi Flegrei dove ad attenderli, come ogni lunedì, c’erano i bisognosi napoletani abituati ad incontrarli per farsi consegnare cibo, capi di abbigliamento e quanto possa tornargli utile a fronteggiare la perenne “lotta alla sopravvivenza”.

Una serata suggestiva e ricca di emozioni per i volontari, ma anche per i senzatetto che, probabilmente, non speravano che i volontari onorassero quell’appuntamento con la solidarietà anche in questa circostanza.

“Andrà tutto bene, sempre con voi”, hanno scritto i volontari su una mascherina per dispensare coraggio e speranza, insieme all’immancabile pasto del lunedì, ai bisognosi napoletani.