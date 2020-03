Coronavirus, a Wuhan si festeggia: dopo 70 giorni, dimesso l’ultimo paziente

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 162 Visite / 11 marzo, 2020

Immagini che lasciano ben sperare e che esortano all’ottimismo, malgrado il clima di tensione ed apprensione che si respira in Italia: dopo 70 giorni a Wuhan si festeggia. L’ospedale ha dimesso l’ultimo paziente Coronavirus, la Cina ha superato la crisi.

A ridosso della primavera, la Cina è pronta a rifiorire, dopo essersi lasciata alle spalle uno degli inverni più difficili e concitati di sempre.

Ben diversa la situazione in Italia, dove gli esperti annunciano il boom di contagi nei prossimi giorni, rinnovando l’invito alla cittadinanza a restare a casa ed uscire solo se strettamente necessario.

Superati i 10.000 casi in italia: dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 10.149 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 529 in più rispetto a lunedì. Di queste, 631 sono decedute (+ 168) e 1.004 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 8.514 (il conto sale a 10.149 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 619 in più rispetto a lunedì 10 marzo.

I dati Regione per Regione

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 5791 (+322)

Emilia-Romagna 1533 (+206)

Veneto 856 (+74)

Piemonte 453

Marche 394 (+51)

Liguria 141(+31)

Campania 127 (+19)

Toscana 264 (+42)

Sicilia 62 (+1)

Lazio 116 (+15)

Friuli-Venezia Giulia 116 (+36)

Abruzzo 38 (+13)

Puglia 59 (+10)

Umbria 37 (+2)

Bolzano 38 (-)

Calabria 13 (+2)

Sardegna 20(+8)

Valle D’Aosta 17 (+6)

Trento 52 (+10)

Molise 15 (-)

Basilicata 7 (+1)

I dati provincia per provincia (forniti dalla Protezione civile)

Lombardia (qui il dettaglio)

Bergamo 1.472

Lodi 963

Cremona 957

Brescia 790

Milano 592

Pavia 324

Mantova 119

Lecco 89

Monza e Brianza 65

Varese 50

Como 46

Sondrio 7

Emilia Romagna

Piacenza 633

Parma 325

Rimini 206

Modena 127

Reggio nell’Emilia 104

Bologna 86

Ravenna 24

Forlì-Cesena 20

Ferrara 8

Veneto

Padova 296

Treviso 158

Venezia 152

Verona 96

Vicenza 73

Belluno 29

Rovigo 10

Piemonte

Torino 111

Alessandria 65

Asti 58

Novara 22

Biella 20

Vercelli 18

Cuneo 14

Verbano-Cusio-Ossola 11

Marche

Pesaro e Urbino 296

Ancona 81

Macerata 11

Fermo 6

Toscana

Firenze 61

Lucca 37

Massa Carrara 37

Siena 33

Pisa 31

Pistoia 21

Livorno 14

Arezzo 13

Grosseto 10

Prato 7

Lazio

Roma 76

Latina 11

Frosinone 6

Viterbo 5

Rieti 1

Campania

Napoli 61

Caserta 34

Salerno 17

Benevento 4

Avellino 3

Liguria

Genova 42

Savona 38

Imperia 15

La Spezia 15

Friuli Venezia Giulia

Trieste 53

Udine 26

Gorizia 10

Pordenone 4

Sicilia

Catania 35

Agrigento 11

Palermo 10

Messina 2

Siracusa 2

Enna 1

Ragusa 1

Puglia

Foggia 23

Bari 15

Lecce 10

Brindisi 5

Barletta-Andria-Trani 3

Taranto 3

Trentino Alto Adige

Trento 52

Bolzano 38

Abruzzo

Pescara 18

Chieti 9

L’Aquila 6

Teramo 5

Umbria

Terni 24

Perugia 13

Molise

Campobasso 15

Sardegna

Cagliari 15

Nuoro 3

Oristano 1

Sassari 1

Valle d’Aosta

Aosta 17

Calabria

Cosenza 6

Catanzaro 3

Reggio di Calabria 3

Vibo Valentia 1

Basilicata

Potenza 4

Matera 3