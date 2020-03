Mamma positiva al Covid-19 partorisce: la bambina è negativa

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 59 Visite / 17 marzo, 2020

Un’immagine ricca di speranza quella che al termine di una giornata particolarmente ricca di brutte notizie, si sta rapidamente diffondendo sui social. La fotografia immortala una nascita, un evento puntualmente accolto con gioia, eppure, nell’era del coronavirus neanche questo è scontato.

La donna ritratta nella foto è una giovane madre positiva al coronavirus, con tanto di mascherina che ha appena partorito, accerchiata da uno stormo di “angeli in camice” che esulta con un cenno di vittoria, per la nascita della sua piccola.

La donna ha partorito al punto nascita Covid di Civitanova Marche: Eva, questo il nome della neonata, sta bene ed è risultata negativa al Covid-19. È la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al Coronavirus. Per queste mamme all’ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria. Una nota positiva in questo giorno particolarmente difficile.