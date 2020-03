Coronavirus, in Campania 100 militari per i controlli

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 30 Visite / 20 marzo, 2020

In arrivo cento militari in Campania che affiancheranno le forze dell’ordine nei controlli, al fine di incentivare i cittadini a rispettare le norme anticontagio, lasciando le abitazioni solo per ragioni strettamente necessaria.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione interprovinciale dei comitati sicurezza e ordine pubblico per incrementare le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, di proporre di integrare la pianificazione nazionale con l’impiego di 60 unità delle Forze Armate nelle aree della provincia di Salerno, secondo modalità che saranno definite in quell’ambito territoriale. Inoltre, si è concordato di proporre una parziale rimodulazione del contingente di militari già presente nell’area metropolitana di Napoli nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, prevedendo il reimpiego di circa 40 unità secondo modalità che verranno stabilite in sede di tavolo tecnico presso la Questura.

Morto il parroco del comune cilentano di Caggiano, don Alessandro Brignone. Aveva 45 anni. Il sacerdote è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale salernitano di Polla dove era ricoverato dallo scorso martedì sera. Il sacerdote, originario di Salerno, si era infettato partecipando ad un incontro di neocatecumanali svoltosi a fine febbraio in una struttura alberghiera di Atena Lucana. Da quella stessa circostanza è partito il focolaio del Covid -19 nel Vallo di Diano che ha portato alla messa in quarantena di quattro comuni: Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina.