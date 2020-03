Coronavirus, De Luca: fermare arrivo da altre regioni

Nonostante le ordinanze del Governo che limitano gli spostamenti dei cittadini al minimo indispensabile, rafforzate da restrizioni ancora più severe, in alcune regioni, come la Campania, il coronavirus continua a mietere morti e il numero dei contagi continua ad aumentare.

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, negli ultimi giorni, ha affrontato la questione a muso duro invitando i cittadini campani a far prevalere il buon senso e ad adottare un comportamento più responsabile, eppure continuano a registrarsi assembramenti, oltre alla presenza di cittadini in strada per futili motivi.

Oltre alla cattiva condotta dei cittadini, uno dei motivi che ha comportato l’aumento di contagi in Campania è l’arrivo dirompente degli esodati del Nord.

“Ho rivolto un invito al Governo affinché vengano assunte misure drastiche per evitare o controllare l’arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato. – si legge in una nota diramata dal Presidente della regione Campania – Ho già sottolineato il pericolo eccezionale che può derivare da spostamenti incontrollati che si andrebbero a sommare a quelli delle settimane scorse”. È quanto sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Tali flussi renderebbero davvero ingovernabile la situazione in Campania – sottolinea -. Attendiamo un confronto di merito urgente con il Governo su questa nuova grave emergenza che si profila”.