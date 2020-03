Emergenza Covid-19, la polizia potenzia i controlli su strade e autostrade

Le restrizioni imposte dal Governo in termini di spostamenti volte ad arginare l’emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, richiedono un potenziamento dei controlli da parte della Polizia Stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, i controlli sono stati intensificati prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, a partire dalla regione Lombardia, da parte di tutte le Forze dell’ordine.

Sulle tratte autostradali, i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità sono stati potenziati soprattutto nei pressi delle principali aree di servizio dell’autostrada A1 e A14, a partire da quelle situate nelle regioni Lazio, Campania, Umbria e Marche.

I controlli mirano a verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei DCPM emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e sono preventivamente segnalati d’intesa con le Società Concessionarie Autostradali interessate.

In tale ambito, sulla rete viaria del Compartimento per la Campania e la Basilicata, vengono garantiti dispositivi integrati di controllo sia sulla viabilità ordinaria che quella autostradale, con particolare attenzione alle barriere autostradali ritenute più sensibili in tale contesto.

Nella giornata di ieri, il dispositivo è stato implementato con un posto di controllo sistematico nell’area di servizio “Teano Ovest”, sulla Autostrada A1 Milano – Napoli in direzione sud.

Analoghe misure di contenimento saranno garantite anche nei prossimi giorni.