Focaccia pugliese: la ricetta

La focaccia è una delle tante apprezzatissime ricette della cucina pugliese. Uno street food perfetto, ma anche una merenda o uno spuntino o come portata da “intrattenimento” a pranzo o a cena, la focaccia viene gustata dai pugliesi a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Gustosa e realizzata con ingredienti genuini e che rappresentano i sapori tipici della Puglia, questa ricetta non può mancare tra le proposte gastronomiche dei tanti a caccia di portate saporite da preparare per ammazzare la noia da quarantena.

INGREDIENTI

Per l’impasto:

Lievito madre 200 g

Farina 0 300 g

Semola di grano duro rimacinata 200 g

Acqua 350 ml

Patate 100 g

Olio extravergine d’oliva 50 ml

Sale fino 10 g

Per condire:

Pomodorini ciliegino 400 g

Olive baresane in salamoia 20

Origano q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

PREPARAZIONE

Lessare una patata in acqua bollente, pelarla e schiacciarla con uno schiacciapatate. Versare la farina di grano tenero “0” e la semola rimacinata di grano duro in una ciotola per impastare a mano. Aggiungere anche la patata schiacciata, il sale ed il lievito madre in un pezzo unico da 200 g. Ricordate che il lievito madre dovrà essere rinfrescato da almeno 4 ore. Aggiungere un po’ d’acqua a filo mentre continuate a lavorare l’impasto. Se vi accorgete di lavorare in un ambiente caldo vi consigliamo di aggiungere l’acqua molto fredda, altrimenti dovrà essere a temperatura ambiente; in tutto serviranno 300-350 ml di acqua. Infine unire l’olio per dare elasticità e croccantezza al prodotto. Lavorare l’impasto finché non si staccherà bene dalla ciotola e risulterà completamente liscio ed elastico, cioè quando inizierà a “scoppiettare”, rumore che fa l’impasto quando si riempie di bolle e viene lavorato velocemente. Se l’impasto fatica a staccarsi dalla ciotola, aggiungere un pizzico di farina ai bordi della ciotola della planetaria per facilitare l’operazione. Fare attenzione a non aggiungere troppa farina per evitare di indurire troppo l’impasto.