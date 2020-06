La Fase 2 del mondo del sesso a pagamento: quali le misure

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 169 Visite / 11 giugno, 2020

Uno dei settori più colpiti, benché in modo silente, dal Covid19 è stato di certo il mondo del sesso a pagamento. Il contatto infatti in questi casi è un elemento imprescindibile, quantomeno con i metodi tradizionali. Ecco che quindi la situazione di emergenza ha messo uno stop: i clienti sono rimasti a bocca asciutta e le signorine a casa in quarantena come tutta Italia. C’è chi ha visto momenti bui in queste settimane, incapace di reagire, economizzando dove si è potuto facendo conto sui risparmi accumulati negli anni precedenti.

C’è però anche chi ha deciso di reinventarsi, sfruttando il tempo a disposizione per una nuova formula per il sesso a pagamento, una formula sicura al di là di ogni altra aspettativa, anche per ogni altro tipo di malattia sessualmente trasmissibile. Parliamo degli incontri via web, attraverso videochat. Una volta queste cose erano solo per chi era attrezzato e quindi si trattava solo di piattaforme organizzate appositamente, ma oggi tutti (o quasi) hanno un computer (o un device connesso a internet) e tutti lo sanno utilizzare, quantomeno per una videochiamata.

Arrivata la Fase 2: qualcuno torna in strada, ma qualcuno no

Dopo tre mesi di assenza qualcuna di queste professioniste è tornata in strada come un tempo, con le solite mise succinte e provocanti, ma con un nuovo accessorio: la mascherina. Qualcuna indossa anche i guanti. Il sesso a pagamento quindi è tornato nel vecchio mood, ma in una versione ipoteticamente antivirus.

L’ “ipoteticamente” è d’obbligo visto che il rispetto del distanziamento sociale di un metro è ovviamente un miraggio. Ecco perché i controlli delle Forze dell’Ordine sono aumentati e gli occhi sono puntati sulle strade: di fatto, però, dal momento che non c’è flagranza, poco si può fare visto che con la giustificazione di “una passeggiata” poco si può fare.

Tantissime sono però coloro che, provata l’attività via web, hanno deciso di mantenerla. I motivi sono due: innanzitutto il fatto che l’emergenza è un po’ rientrata ma non è terminata, quindi è bene fare ancora molta attenzione; in secondo luogo via web si fa molta meno fatica e, anche se i guadagni sono inferiori visto che la concorrenza è maggiore, ne vale a quanto pare la pena.

Domanda e richiesta sul web

Così facendo passata l’emergenza si potrà incontrare la professionista di persona: mantenere contatti sempre con la medesima persona è sempre una buona idea perché, pur essendo il settore particolare, si instaura un rapporto di fiducia e comunque tutto sommato è anche più sicuro.

Il sito in questione è un portale serio ed affidabile che si cura di controllare ogni annuncio proposto in modo tale da poter garantire che quanto proposto sia corrispondente alla realtà. In determinate situazioni, infatti, ritrovarsi davanti delle brutte sorprese non è di certo piacev