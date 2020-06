È in arrivo il quarto figlio per l’attore Stefano Accorsi

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 11 Visite / 11 giugno, 2020

Anche per un attore, la nascita di un bimbo rappresenta senza dubbio una forte emozione. È proprio quello che sta accadendo in questi giorni a Stefano Accorsi: per il noto attore bolognese, a ridosso dei cinquant’anni, è arrivato il momento di diventare papà addirittura per la quarta volta. A rendere pubblica la notizia è stato lui stesso, che ha recentemente deciso di annunciare personalmente l’arrivo del quarto figlio, attraverso le pagine social.

Stefano Accorsi, come abbiamo detto, è già padre di tre figli. I primi due, un maschio e una femmina, sono nati nel corso della lunghissima relazione con Laetitia Casta, mentre il terzo è arrivato dopo il matrimonio con Bianca Vitali, nel 2017.

Ovviamente, anche se si tratta di un’esperienza già vissuta, l’arrivo del quarto figlio rappresenta comunque motivo di emozione e gioia per tutta la famiglia.

Questa notizia è tratta dal sito www.kontrokultura.it dove, nel caso in cui si desideri conoscerne ulteriori approfondimenti, è possibile leggere l’articolo originale.

L’annuncio sui social per condividere la gioia dell’arrivo del quarto figlio

Come abbiamo detto, è stato Stefano Accorsi stesso a rivelare tramite i social, insieme alla moglie Bianca, la notizia del bimbo in arrivo, il quarto per l’attore e il secondo per la coppia. Per confermare la notizia, e non lasciare spazio a possibili dubbi, l’attore ha scelto di pubblicare una foto della moglie, in evidente stato di gravidanza.

O meglio, per essere più precisi, la foto mostra proprio il pancione della moglie, dove si posano le mani di tutta la famiglia: la mano di Stefano Accorsi, quella del primo figlio con Bianca e degli altri due figli dell’attore, Athena e Orlando. Un modo sicuramente simpatico, piacevole e un po’ commovente per condividere con i fans una bella notizia, che ovviamente ha generato migliaia di like e di commenti, anche da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Stefano Accorsi e la giovane attrice Bianca Vitali, di 20 anni più giovane, sono sposati dal 2015. La loro storia è iniziata qualche anno dopo la fine della lunga relazione tra l’attore bolognese e l’attrice e modella francese Laetitia Casta, dalla quale sono nati i primi due figli. Lorenzo, il primogenito di Stefano e Bianca è nato nel 2017, a completare un solido rapporto di coppia, sia professionale che sentimentale.

Chi è Stefano Accorsi

Stefano Accorsi è un attore italiano, nato a Bologna nel 1971. La sua carriera inizia da giovanissimo e quasi per caso, con una breve esperienza in un film di Pupi Avati, ottenuta rispondendo ad un annuncio, dopo la quale ottiene una parte di protagonista in una serie di telefilm per ragazzi prodotti da San Paolo Audiovisivi.

Diplomatosi alla Scuola di Teatro Alessandra Garrone di Bologna, entra nella Compagnia di Teatro Stabile cittadina.

Per quanto sia spesso ricordato per gli spot pubblicitari, ha ottenuto parti piuttosto importanti, lavorando soprattutto con Gabriele Muccino, Michele Placido e Sergio Castellitto. È noto anche al pubblico televisivo per avere partecipato ad alcune serie TV di successo.