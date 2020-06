Pubblica Amministrazione: il ministro Fabiana Dadone ospite del prossimo webinar di Meritocrazia Italia

Sarà Fabiana Dadone, ministro della P.A., l’ospite di punta del prossimo webinar organizzato dal movimento Meritocrazia Italia e dal titolo “Pubblica Amministrazione: il merito di semplificare“. L’appuntamento è digitale: si potranno seguire i lavori direttamente dalla pagina Facebook di riferimento “L’Italia che Merita“. Sarà possibile seguire la diretta streaming e porre domande collegandosi all’indirizzo https://www.facebook.com/ilMeritoAlPopolo a partire dalle 17.30 del prossimo venerdì 19 giugno. “Parlare di semplificazione amministrativa – spiegano gli organizzatori – è senza dubbio complesso, ma il raggiungimento di questo risultato è imprescindibile. Amministratori e governanti mettono sempre più spesso il tema della semplificazione della PA in cima alle priorità della propria agenda di lavoro, ma ad oggi manca, a nostro parere, un approccio valido, duraturo e concreto. La semplificazione è un obiettivo primario, e Meritocrazia si pone l’obbiettivo di aiutare a trovare soluzioni partendo innanzitutto dalla omogeneizzazione delle procedure, perchè questo è quello che chiedono i cittadini, e questo è il compito della politica che non deve limitarsi ad aggregare il consenso ma deve anche imprimere una direzione di marcia”. Al dibattito promosso da Meritocrazia, che si propone come “progetto aggregativo fondato sulla valorizzazione del merito e dell’impegno sociale”, interverranno anche Giovanni Legnini (ex vicepresidente CSM e attuale commissario del Governo alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016/17), Paolo Del Vecchio (avvocato, già FIGC e AGCOM), Alberto Sacco (Assessore al Commercio del Comune di Torino), Pasquale Fimiani (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione). Le conclusioni del dibattito, moderato dal giornalista de La Stampa Marco Sodano, saranno affidate al Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello.