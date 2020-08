Coronavirus: casi in aumento, test per tutti i campani che rientrano dall’estero

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 14 Visite / 12 agosto, 2020

L’emergenza coronavirus continua a preoccupare gli italiani, in virtù del crescente aumento dei contagi, dopo la battuta d’arresto che aveva caratterizzato la prima parte dell’estate.

Un trend principalmente registrato per effetto dei vacanzieri di rientro dall’estero, ragion per cui, in attesa che il governo prenda le dovute misure, i governatori di alcune regioni stanno già correndo ai ripari.

Oltre a Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna, anche in Campania il governatore De Luca ha disposto nuove direttive per tamponare la nuova minaccia.

De Luca ha infatti annunciato che a tutti i cittadini residenti in Campania “che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale è fatto obbligo di segnalarsi alla competente ASL per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi“.

Questo è quanto previsto dalla nuova ordinanza che il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato nella serata di martedì 11 agosto.

De Luca, nel preannunciare il nuovo provvedimento, non ha nascosto la sua preoccupazione per l’andamento del contagio e ha rivolto una richiesta al Governo: “si organizzi ad horas un piano specifico di controlli capillari che mobiliti in maniera massiccia e quotidiana tutte le forze dell’ordine, per garantire il rispetto delle norme anti Covid. E’ impensabile che si possa gestire con efficacia questa fase transitoria senza questi interventi.

L’assenza di un tale piano, unito a comportamenti irresponsabili di singoli cittadini e operatori, è destinato a produrre una nuova esplosione del contagio. Ho detto ripetutamente e ripeto: in queste condizioni c’è il rischio di non arrivare neanche a settembre, con il nuovo anno scolastico alle porte”.