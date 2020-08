Meteo, le previsioni del weekend: temporali di fine estate in arrivo

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 57 Visite / 29 agosto, 2020

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale prevalentemente sul Nord Italia. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di sabato 29 agosto allerta arancione sulla Provincia autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Durante la giornata di domenica 30 agosto, la perturbazione si sposterà al Centro della penisola e all’inizio della prossima settimana al Sud.

Clima opposto al Sud, dove il weekend sarà all’insegna del sole e del gran caldo, con picchi di 40 gradi. Previsti anche forti venti di Libeccio e Scirocco, con mari agitati soprattutto domenica.

Sabato 29 agosto al Nord giornata perturbata con rovesci e temporali, a tratti anche intensi su Alpi, Prealpi e province a Nord del Po. Temperature in calo al Nordovest, massime tra 24 e 28, superiori in Romagna.

Al Centro peggiora sulla Toscana con temporali anche di forte intensità. Altrove più asciutto e soleggiato. Temperature in aumento, massime tra 30 e 34.

Al Sud l’alta pressione è garanzia di stabilità e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Caldo intenso. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38.

Domenica 30 agosto al Nord marcata instabilità atmosferica con rovesci e temporali diffusi, a tratti ancora di forte intensità. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 21 e 25.

Al Centro tempo in deciso peggioramento con acquazzoni e temporali, in estensione dalla Toscana verso Umbria, alto Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime tra 26 e 30.

Al Sud ancora caldo intenso e bel tempo; su Campania e Molise nuvolosità in progressivo aumento, ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 33 e 37.

Lunedì 31 agosto al Nord ancora a tratti instabile con acquazzoni e locali temporali pomeridiani, più frequenti sul Triveneto. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26.

Al Centro giornata improntata a condizioni di diffuso maltempo con rovesci, temporali a tratti intensi e venti in rinforzo.

Temperature in decisa diminuzione, massime tra 20 e 25. Al Sud tempo in graduale peggioramento con nubi e rovesci in transito a partire da Campania, Molise, Lucania, alta Puglia e Nord Sicilia. Temperature in flessione, massime tra 28 e 33.