Due aziende farmaceutiche annunciano vaccino anti-covid, efficace al 90%

Individuato un vaccino contro il Covid-19 che secondo i primi risultati sarebbe efficace al 90%. Le prime dosi potrebbero essere disponibili entro la fine del 2020, un miliardo nel 2021.

A renderlo noto è la casa farmaceutica Usa Pfizer e la società tedesca di biotecnologie Biontech, nel corso della mattinata odierna, lunedì 9 novembre. La notizia è diventata subito virale e ha fatto letteralmente schizzare i titoli in borsa. In preapertura di Wall Street, la quotazione dei titoli di Pfizer ha registrato un balzo di quasi 10%, mentre un analogo rialzo ha caratterizzato il prezzo del petrolio e anche le Borse europee hanno immediatamente riflesso l’ottimismo degli investitori con progressi diffusi. Anche Piazza Affari viaggia con un rialzo tra il 5 e il 6%.

Una notizia che giunge nel momento più propizio con la seconda ondata della pandemia che sta raggiungendo il picco di contagi in tutto il pianeta e che seguita a mietere morti.

Il vaccino, già in avanzata fase di sperimentazione, si è rivelato efficace su 94 volontari 28 giorni dopo la prima somministrazione: l’amministratore delegato di Biontech Ugur Sahin lo ha definito “il miglior risultato possibile” mentre per il suo omologo a Pfizer, Albert Bourla, questo è “un grande giorno per la scienza e l’umanità”.

La Fda chiede per l’approvazione di un vaccino anti Covid un’efficacia di almeno il 50%; in quanto nessun vaccino ha un’efficacia del 100%, secondo i dati Oms.

Nel giro di poche settimane, hanno assicurato Pfizer e Biontech, verrà richiesta un’approvazione urgente alle autorità sanitarie per procedere rapidamente con la produzione delle dosi necessarie: fino a 50 milioni già quest’anno e 1,3 miliardi nel 2021, secondo l’annuncio delle due società.

I vertici delle case farmaceutiche hanno precisato che le dosi del vaccino contro il Covid-19 saranno sufficienti a immunizzare dalle 15 alle 20 milioni di persone.

“Le notizie di oggi sul vaccino anti-covid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”. Ha scritto su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.