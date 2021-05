Morta di covid l’imprenditrice Elisa Russo, fondatrice dell’associazione “la forza delle donne”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 39 Visite / 13 maggio, 2021

Il covid-19 miete un’altra vittima illustre: la 55enne Elisa Russo, imprenditrice e dirigente della Lega Nord in Campania, nonchè fondatrice dell’associazione “La forza della donne”, si è spenta nella serata di mercoledì 12 maggio.

Da anni impegnata in prima linea in attività ed iniziative volte a contrastare la violenza di genere, sono tantissime le donne napoletane che nel corso degli anni hanno beneficiato del prezioso supporto garantito dall’associazione fondata dall’imprenditrice napoletana, impegnata anche in ambito politico.

La stessa Elisa Russo lo scorso 29 aprile aveva reso nota la sua positività al covid-19 pubblicando un post su facebook: “questo maledetto virus ha beccato pure me, ha fatto i conti senza l’oste, combatterò con tutte le mie forze, non so se vincerò ma saprò difendermi”. Un messaggio dal quale trapela tutta la forza e la combattività di una donna che ha speso la sua vita per aiutare le donne più fragili e vulnerabili, contribuendo senza dubbio a ridurre il numero di femminicidi ed episodi di violenza a danno di donne incapaci di difendersi, garantendogli un alloggio sicuro e in molti casi rendendole indipendenti ed autonome, aiutandole a trovare un lavoro.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato stupore e commozione in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla ed apprezzarne lo spessore umano.

Messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica, in tanti in queste ore, stanno dedicando un pensiero ad Elisa: “Una mamma premurosa, una moglie esemplare. Imprenditrice di successo. Elisa ha fondato l’associazione la Forza delle Donne con la quale ha saputo donare amore e coraggio a chi ha avuto bisogno di aiuto. Ci mancherà”, è il ricordo della Lega in Campania, di cui Elisa Russo era dirigente.

“Amica mia non avrei mai voluto scrivere questo post”, ha scritto Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano della Lega. “Ci siamo sentiti pochi giorni fa e mi hai detto ‘ho fatto tante di quelle battaglie in vita mia, cosa vuoi che mi faccia il covid’. Purtroppo questo virus di merda ti ha portato via. La terra perde una grande donna”.