Pizza e sport, MammeFitness e Pizzagirls al parco: a Napoli, Milano e Pescara arriva “Fit & Piz Nic”

24 maggio, 2021

Grande successo a Napoli per l’iniziativa “Fit & PizNic “. Un mini tour ideato con lo scopo di unire la cultura del fitness al mondo della pizza, spesso considerata dagli sportivi come un pasto non equilibrato nei suoi nutrienti, che si snoda con delle originali lezioni su tre tappe, tra le quali anche Roma e Pescara.

A lanciarlo le maestre pizzaiole del programma tv PizzaGirls, in onda ogni giorno sul canale Mediaset La5, insieme all’associazione MammaFit, la cui mission è quella di sostenere le mamme e creare opportunità ludico-sportive per condividere esperienze con i propri bambini. Mamme e figli insieme a lezione di sport e di pizza. A Napoli tutti al parco Capodimonte con una super lezione: esercizi che hanno permesso di fare ginnastica utilizzando il passeggino come parte integrante delle attività di allungamento e tonificazione, e i preziosi suggerimenti delle maestre pizzaiole, Nausica Ronca, Tina Esposito, Eleonora Orlando e Elvira Bugliosi, decise a far comprendere il valore di un alimento sano come la pizza e il gran finale con uno spuntino veloce di pizza proteica con farina di soia, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per chi volesse saperne di più basterà seguire ogni giorno, dalle ore 11.50 su La5, il programma tv PizzaGirls, ideato da Carlo Fumo e prodotto dalla Sunshine Production con la Italian Movie Award, che per la terza stagione torna in onda con la sua formula tutta al femminile e numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo come: Anna Falchi, Crisula Stafida, Fatima Trotta, Lory Del Santo, Sergio Muniz, Melita Toniolo, Marco Milano, Franco Pepe, che si sono cimentati e divertiti all’idea di apprendere i segreti per preparare una buona pizza, tra impasto e cottura, da replicare a casa ma anche conoscere il valore nutrizionale dei macronutrienti che la compongono, carboidrati, proteine, grassi, oltre alle fibre, da assumere ogni giorno in quantità equilibrate, fondamentali per una nutrizione sana associata ad un corretto stile di vita.