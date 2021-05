Coworking in Toscana Cowo®, come unirsi a una community unica di professionisti

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 25 maggio, 2021

La crescita esponenziale del lavoro da remoto e gli incentivi verso progetti di smart working rendono il coworking uno dei grandi protagonisti del mondo del lavoro nel nostro Paese. Sono coinvolti piccoli e grandi centri, un panorama in cui il coworking Toscana di Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti, costituisce una pedina preziosa per chi vuole vivere un’esperienza in cui la relazione viene prima del business.

La presenza in Toscana di Cowo® risale al 2009, con i primi centri attivati a Firenze. La regione ha dimostrato, nel corso degli anni, una propensione verso la promozione di spazi di lavoro condivisi, improntati alla collaborazione.

L’impegno del Network ha portato all’apertura di spazi distribuiti sull’intero territorio regionale: da Grosseto a Siena, da Pisa ad Arezzo (dove Cowo® è legata a una nota realtà associativa, parte integrante del contesto imprenditoriale locale), passando ovviamente per Firenze e Prato. Un sistema di lavoro in grado di interpretare le diverse esigenze di professionisti, start-up, imprese, freelance e quanti sono alla ricerca di spazi per incontri e formazione.

Gli incentivi presentati dalle amministrazioni locali incidono positivamente sulla sostenibilità dei progetti di coworking. La promozione di uno spirito collaborativo tra le diverse figure professionali conduce alla costruzione di comunità capaci di stimolare il tessuto produttivo locale.

Per quanto riguarda i servizi disponibili, l’offerta è articolata in sale per riunioni e incontri, aule per la formazione, spazi per eventi, postazioni di lavoro complete, uffici indipendenti, postazioni condivise.

Quanto alla collocazione degli spazi, è facile trovare l’ambiente più adatto alle proprie esigenze logistiche e operative: dai parcheggi nelle immediate vicinanze alla prossimità della stazione ferroviaria.

La scoperta degli spazi che compongono la proposta di coworking Toscana di Cowo® è semplicissima: basta digitare https://cowo.it/ e raggiungere la sezione relativa alla regione. Qui sono riportati tutti i centri, con dettagli relativi all’offerta: orari, foto degli ambienti, persone di riferimento, contatti, materiali promozionali e altro ancora.