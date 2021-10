Domenica 10 ottobre: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, gli eventi in Campania

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 10 ottobre, 2021

Domenica 10 ottobre, torna l’ottava edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2021 | Nulla accade prima di un sogno.

Su tutto il territorio italiano saranno anche quest’anno moltissimi i musei, le fondazioni e altri luoghi espositivi che si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. Come ogni edizione, anche quest’anno sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno – NULLA ACCADE PRIMA DI UN SOGNO – dà spazio all’immaginazione come luogo privilegiato per esprimere le proprie emozioni.

GIOVANI AL MUSEO è il nuovo progetto creato per accompagnare i musei a organizzare nella giornata F@Mu attività specifiche per la fascia di età 12-16 anni.

Le sedi espositive aderiranno gratuitamente all’iniziativa tramite la piattaforma web www.famigliealmuseo.com, consultabile successivamente anche dalle famiglie per avere informazioni sui diversi programmi dei musei aderenti. La modalità di adesione è, come sempre, libera per ogni struttura museale: si organizzeranno laboratori e attività speciali create appositamente per le famiglie e per la fascia 12-16 anni; alcuni musei proporranno anche la gratuità o un’agevolazione d’ingresso.

