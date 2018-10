26 ottobre, la “Casa di Cura Salus” di Battipaglia ospita l’ “Obesity Day”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 7 Visite / 5 ottobre, 2018

“Obesity Day” questo il nome dell’evento che si terrà il 26 Ottobre presso il Centro Congressi della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia.

La giornata di divulgazione scientifica sulla cura dell’obesità organizzata dagli specialisti del team multidisciplinare per la cura dell’obesità diretto dal Dr. Ugo Bardi responsabile del Reparto di Chirurgia generale e Videolaparoscopica avanzata della Clinica Salus.

Durante questa giornata ci saranno diverse testimonianze di pazienti che hanno subito un processo di metamorfosi riuscendo ad uscire dalla patologia dell’obesità, non solo i pazienti che vorranno potranno fare domande agli specialisti presenti in sala. L’ iniziativa ha una grande importanza sociale e sarà sicuramente di grande aiuto a chi non riesce a risolvere in via definitiva il problema dell’obesità.

“La “Casa di Cura Salus” è un centro d’eccellenza in diversi campi dal punto di vista medico, non solo per la formazione costante ed i corsi di aggiornamento a cui noi personale medico ci sottoponiamo ma anche all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, infatti siamo una delle poche cliniche a possedere in Italia ed in Campania una TAC per grandi obesi” così dichiara il Dr. Bardi.

“Cerchiamo da sempre di essere sempre al passo con i tempi nell’utilizzo di tecniche aggiornate e tecnologie all’avanguardia. Da non molto tempo l’obesità viene considerata una vera e propri patologia, ci siamo resi conto però che le persone affette da questo disturbo alimentare avevano difficoltà a sottoporsi agli interventi per mancanza di spazi e tecnologie adeguate – continua così il Dott. Coriglioni, amministratore delegato della “Casa di Cura Salus” – abbiamo così deciso di investire per poter dare ai pazienti obesi la possibilità di iniziare un processo di cambiamento. Facciamo parte infatti della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità Italiana e delle malattie metaboliche) e siamo dotati della TAC per grandi obesi, un servizio fondamentale. La nostra struttura è la sempre ad una giusta alimentazione siamo infatti forniti di una cucina che ogni giorno privilegiando prodotti del territorio studia un menu per un alimentazione corretta ed equilibrata”.

La “Casa di Cura privata Salus” fondata nel 1949 da due giovani medici, Renato Crimeni e Giuseppe D’Anzilio, ha sempre svolto sul territorio della provincia di Salerno un importante ruolo nel campo dell’assistenza sanitaria, avendo come obiettivo la salvaguardia della salute.