Una sera a cena da… “Ristorante Baaria”: un angolo di Sicilia nel cuore di Roma

15 luglio, 2019

Se siete a caccia di un ristorante dove mangiare dell’ottimo pesce, oltre a piatti tipici della tradizione siciliana a Roma, Baaria è il posto giusto.

Situato in Via Marianna Dionigi, 36 il ristorante Baaria è aperto da dicembre 2015 e propone portate di qualità eccellente ad un prezzo più che competitivo, in un’atmosfera riservata ed elegante, nel cuore di Roma.

Un autentico viaggio enogastronomico alla scoperta dei sapori tipici della tradizionale cucina siciliana. Non solo piatti tipici dai sapori intensi ed inebrianti, ricchi di gusto e sicilianità, ma anche gradevoli rivisitazioni che conferiscono un tocco di creatività alla tradizione senza alterarne la magnificenza.

Una consolidata esperienza nella realizzazione di piatti a base di pesce, volutamente incanalata nella creazione di piatti semplici per valorizzarne il vero gusto, utilizzando prodotti di prima qualità e pesce sempre fresco proveniente dalla Sicilia: questa la politica su cui si basa uno dei migliori ristoranti di pesce a Roma.

Non poteva di certo mancare un angolo dedicato completamente alla pasticceria siciliana: una gioia per gli occhi e per il palato, dai celeberrimi cannoli alla cassata, anche cotta al forno, senza dimenticare le squisite crostate di frutta.

Il punto di forza del ristorante “Baaria” è senza dubbio il menù, creato seguendo la ricca e saporita tradizione culinaria siciliana, ma con un pizzico di modernità: tartare di tonno con avocado, pasta con le sarde, tonno con marmellata di cipolle rosse di Tropea, Insalata fredda di couscous aromatizzata al bergamotto con pesce misto, Spaghetti isola di Favignana con gamberi, bottarga di tonno di Sicilia e pistacchi di Bronte, Crudo di pesce, ostriche, gamberi e tartare di tonno, sono solo alcune delle prelibatezze annoverate in un menù ricco di portate appetitose.

Il rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile, fanno di Baaria una tappa obbligata per i turisti diretti verso la capitale o per i tanti amanti del pesce crudo a caccia di proposte alternative al sushi.

Inoltre, prenotando dall’applicazione del ristorante si ha diritto al 15% di sconto.

Provare per credere!