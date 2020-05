3 maggio: giornata mondiale della libertà di stampa

La conferenza 2020 del Difference Day è online: unisciti a noi il 3 maggio 2020 alle 17:00 per un evento interattivo live streaming per celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa 2020.

Ogni anno, il 3 maggio, il mondo celebra i principi fondamentali della libertà di stampa e rende omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizio della professione. In questa occasione, il VUB e l’ULB organizzeranno la quinta edizione della Conferenza sul Difference Day, insieme a molti partner e con il patrocinio dell’UNESCO.

Alla luce della pandemia di COVID-19, il Difference Day 2020 apparirà tuttavia leggermente diverso poiché l’evento annuale di quest’anno arriverà sotto forma di un evento live streaming e interattivo.

Relatori di spicco tra cui il Sig. Guilherme Canela, Capo della Sezione UNESCO per la libertà di espressione, la Sig.ra Caoilfhionn Gallagher, specialista in Diritti umani e diritti dei media e quest’anno vincitore del titolo onorario Difference Day, parteciperanno all’evento e discuteranno le sfide attuali per garantire “Giornalismo senza paura o favore”, il tema scelto quest’anno per le celebrazioni globali.

In tempi di crisi, l’importanza di un giornalismo accurato e affidabile non può essere sopravvalutata. Eppure, dal 1993 più di 1387 giornalisti sono stati uccisi “nella linea di dovere” o semplicemente per il fatto di essere un giornalista. Esempi recenti hanno dimostrato come i giornalisti di tutto il mondo, anche in Europa, vengano messi a tacere o criminalizzati per aver riferito su argomenti delicati, come la pandemia di COVID-19. Garantire la sicurezza di mezzi di comunicazione liberi e indipendenti e garantire il giornalismo senza timore o favore è quindi più che mai essenziale per la sopravvivenza della democrazia.

Gli utenti potranno così partecipare alla discussione, ai sondaggi, alle domande e risposte e ascolta le testimonianze di prima mano degli esperti del settore.

E’ possibile seguire l’evento live streaming gratuito su www.differenceday.com