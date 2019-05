Prossimamente in onda su Rtv38: “L’isola sono io”, il programma tv con ragazzi disabili

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 27 maggio, 2019

Entusiasmo e adrenalina sono le parole chiave di questa 6°edizione del reality L‘ISOLA SONO IO, il programma televisivo che vede tra i suoi partecipanti, ragazzi disabili.

In onda dai primi di giugno su Rtv38 in Toscana e su altre emittenti in tutta Italia, con il prezioso contributo del noto conduttore televisivo Vincenzo Venuto.

10 saranno i partecipanti che si affronteranno in diverse competizioni tra cui l‘atleta paralimpico Andrea Lanfri, animato dalla febbre di un grande coraggio, che si presenta dicendo : Non ho mai perso la forza e la convinzione che tornerò a fare le stesse cose di prima!”

Il concept della 6°ed dell’ISOLA SONO IO è incentrato su un viaggio interiore e di gruppo in cui i protagonisti sono chiamati a superare una serie di prove oggettive, sfide che permetteranno di compiere uno scatto emozionale profondo.

Unici alleati: la forza fisica, quella mentale e il cuore.

I risultati delle performance porteranno un punteggio per ognuno di loro e se ne determinerà il primo vincitore, mentre un secondo premiato sarà eletto, per simpatia, dal pubblico in rete votando sulla pagina facebook @lisolasonoio,

Il reality L‘Isola sono io è stato fortemente voluto da Viola e Andrea Mura , soci fondatori dell’ Associazione La Costellazione,che da 10 anni organizza eventi per sensibilizzare e abbattere le barriere sociali che ruotano intorno al mondo della disabilità.

La diversità, la disabilità sono condizioni che vengono associati al limite, attraverso l‘isola sono io ci renderemo tutti conto che ilimiti sono solo negli occhi di chi guarda.

I concorrenti: Gaia Moschetti, Giulia Andrea Maioli, Davide Cecere, Lina Noto, Massimo Coda, Andrea Lanfri, Riccardo Cardani, Chiara Valerio, Monica Cagliani, Carlo Cantini.