Tradurre dal tedesco: in quali ambiti si utilizza maggiormente la lingua di Berlino?

Tradurre dal tedesco all’italiano è una necessità piuttosto comune, soprattutto in alcuni ambiti: ecco quali sono e quando è necessario collaborare con un buon traduttore dal tedesco.

Ogni lingua ha un ambito di elezione, cioè un settore dove viene utilizzata più frequentemente e con più successo di altre. I motivi possono essere diversi, ma sono principalmente di natura culturale o storica. Per fare un esempio, l’italiano è considerato la lingua per eccellenza dell’arte in generale e della musica classica in particolare, tanto che anche musicisti provenienti dall’estremo oriente capiscono qualche parola del nostro idioma. L’inglese è tradizionalmente la lingua del commercio e della scienza, utilizzata principalmente per la relativa facilità con cui è possibile apprenderla. Se il francese è innegabilmente la lingua della cucina, grazie all’enorme tradizione gastronomica del paese, il tedesco si sta affermando come una delle lingue emergenti nel settore tecnico industriale.

Traduzione di manuali tecnici e bugiardini

La Germania è uno dei principali attori economici d’Europa e la sua economia è trainata principalmente dal settore tecnologico e farmaceutico. I sempre più fitti scambi commerciali che la Germania sta instaurando con gli altri paesi europei e naturalmente con quelli del resto del mondo, hanno portato i prodotti tedeschi a essere commercializzati in moltissimi paesi e, naturalmente, anche in Italia.

Ne consegue che nel nostro come in altri paesi che hanno la Germania come partner commerciale, le traduzioni dal tedesco interessano principalmente il settore tecnologico e farmaceutico. Molto frequentemente infatti ai traduttori italiani si chiede di tradurre dal tedesco manuali tecnici o di istruzioni, materiale informativo come schede tecniche e bugiardini che illustrano le caratteristiche di prodotti farmaceutici.

Le difficoltà della traduzione in ambito scientifico

Differentemente da quella relativa all’ambito letterario, la traduzione in ambito tecnico o scientifico è fondata sulla correttezza terminologica: il principale pregio di una traduzione di questo tipo, infatti, dev’essere senza alcun dubbio l’accuratezza e la perfetta corrispondenza con il testo originale.

Per raggiungere questo tipo di risultato le migliori agenzie di traduzione collaborano con il cliente al fine di strutturare e approvare dei glossari che costituiscano il principale riferimento del traduttore per la corretta esecuzione del lavoro.

Nel caso di testi molto lunghi e complessi diversi traduttori potrebbero essere messi contemporaneamente a lavorare sullo stesso testo. In questo caso verranno utilizzati dei software per la traduzione che aiuteranno i vari traduttori a mantenere una totale omogeneità linguistica lungo l’interezza del testo.

Quanto costano le traduzioni tedesco – italiano?

Le traduzioni di testi scritti hanno un costo differente a seconda di diversi fattori. Il principale è la lunghezza del testo, infatti il prezzo viene fissato a cartella e moltiplicato per il numero di cartelle di cui il testo si compone.

Oltre a questo, la combinazione linguistica in cui deve avvenire la traduzione gioca un ruolo fondamentale nel determinarne il prezzo: più due lingue sono “vicine” dal punto di vista geografico e storico, minore sarà il costo della traduzione.

Il tedesco e l’italiano sono estremamente differenti dal punto di vista linguistico, tuttavia la vicinanza geografica della Germania rispetto al nostro paese, nonché l’alto numero di traduttori che lavorano con il tedesco, fanno sì che il prezzo della traduzione dal tedesco all’italiano sia piuttosto contenuto. Di contro, la traduzione scientifica costa più di quella da eseguire in ambito letterario, dal momento che i testi scientifici sono più complessi e specialistici.