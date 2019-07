Dal 5 al 7 luglio, al via la XIV edizione di “Sera Passaie…”: incontri di musica, arte ed enogastronomia a Forino

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 3 Visite / 1 luglio, 2019

Il centro storico è il consueto scenario della XIV Edizione di Sera Passaie… a Forino, festival nato con lo spirito di far conoscere e valorizzare una parte storica di Forino e dell’Irpinia dimenticata, offrendo al visitatore una proposta artistica che si è sempre distinta per originalità e qualità. Musica, arti visive e circo di strada sono le protagoniste delle tre serate condite di allegria, ospitalità e tanto colore, inoltre l’assenza di barriere architettoniche lungo il percorso, senza dislivelli è l’ideale per essere affrontato da chi è in carrozzella o, semplicemente da chi deve spingere un passeggino. I vari punti ristoro con comodi posti a sedere, dislocati in quattro location differenti lungo il percorso del festival, danno la possibilità al visitatore di godere di una reale e gradevole sosta.

Nelle tre sere del festival ci saranno cinque punti spettacolo con ben 18 attrazioni tra gruppi musicali e artisti di strada, dislocate nel centro storico di Forino, location del festival. Particolare cura quest’anno, nella scelta artistica, mirata a un vasto coinvolgimento del pubblico con selezioni musicali dai generi più disparati: dalla musica popolare più tradizionale al Djing passando per il Reggae, il Gipsy, il Balkan, il Reggaeton, il rock anni ’70 e il cantautorato italiano e straniero più in voga negli ultimi anni.

Venerdì 5 luglio dalle ore 21:30 ci saranno: i Supernova, band campana che rivisita, in chiave acustica, brani della musica italiana dagli anni ’60 agli anni ’90; Crescenzo Della Cerra, giovane artista forinese che propone un live show Karaoke nel quale cantare le più belle canzoni italiane e straniere e scatenarsi con balli di gruppo più di moda; Dj Marmy con una selezione musicale che ripercorre le sonorità della Musica Latina dalla tradizione alla modernità; Il Trampoliere che con una innata eleganza e il tocco di colore dei costumi di scena, stupirà tutti i passanti con le sue doti di equilibrismo; Mary Poppins e le bolle di sapone che propone uno spettacolo nel quale, come nella favola di Disney, dalla sua valigia farà uscire con un soffio di passione, enormi bolle di sapone. Chiuderanno la serata nel palco centrale di Largo Ponte gli EVOE’, gruppo di musica popolare nato nel beneventano dove i vari componenti, dopo un’attenta ricerca etnica sul territorio, danno vita ad un progetto musicale che rispetta la tradizione e le sonorità tipiche della propria terra volgendo lo sguardo a nuove sonorità.

Sabato 6 luglio dalle ore 21:30 ci saranno: i Ricomincio da due, progetto che unisce musica e teatro in ricordo di due artisti immensi: Pino Daniele e Massimo Troisi, ripercorrendo tutta la loro carriera artistica fin dagli esordi; Gli SS91, formazione musicale proveniente dalla Baronia omaggiano cantautori italiani e stranieri come Mannarino, Jovanotti, Manu Chao, Bandabardò ed altri, oltre ad eseguire brani inediti; i DEEPP Dj-Set che propone un sound che parte dal Reggae, generalmente di produzione più recente e seguendo una selezione che prevede scelte dettate dai bpm e da sonorità simili, con ritmi sempre più decisi e incalzanti, arriva ai più spinti groove della dancehall jamaicana; Mr. Fiorentino torna con il suo nuovo spettacolo, un artista che emoziona il pubblico nazionale ed internazionale con performance di fuoco e contact juggling; Mago Russel, proveniente dal cast di Italia’s got talent, lascerà incantati e senza parole adulti e bambini con numeri di illusionismo, apparizioni e magie. Chiuderanno la serata nel palco centrale di Largo Ponte i GIUFÀ, band Siciliana nata nel 2008 che si colloca all’interno della scena musicale World Music europea con un genere che spazia dal Klezmer al Balkan-Beat con una forte matrice rock. Riff di fiati incalzanti, chitarre distorte, cassa in quattro e sonorità balcaniche, sono i quattro ingredienti principali che riescono a trascinare, coinvolgere e far saltare il pubblico di ogni età. A seguire ci sarà DEASI, giovane Deejay-Producer viterbese di grande talento che già all’età di soli 14 anni aveva attirato molta attenzione su di sé da parte di alcuni grandi nomi e profili rispettati nel settore. Il suo dj set è una miscela di pura energia grazie al suo suono inconfondibile.

Domenica 7 luglio dalle ore 21:30 ci saranno: i Green River Band, nati sui banchi di scuola nel 1998 come cover band dei Creedence Clearwater Revival, negli anni decidono di suonare musica americana dell’epoca (anni 60/70) con un sound “Creedence”. La loro esibizione dal vivo è un’esperienza complessiva di suoni e immagini che mettono a fuoco quel periodo storico; Cenere e Lapilli, formazione campana formata da veri esperti dei rituali e dei canti della tradizione contadina che si occupa da anni del recupero e della riproposta del repertorio popolare del sud, in particolare “dal Vesuvio all’Etna”; The Swing Juggler Show uno spettacolo nel quale il circo classico incontra quello contemporaneo, una miscela esplosiva di numeri di giocoleria sincro-dinamica; Ipnotyc Fire per la prima volta a Sera passaie…, uno spettacolo che esce dagli schemi. Una performance tipica dello street style, un ballerino di break dance in fusione con una performer del fuoco. Chiuderà la serata nel palco centrale di Largo Ponte la COMPAGNIA ARIA CORTE, uno tra i gruppi più importanti del panorama etno/popolare pugliese, che continua ad essere punto di riferimento del movimento di riproposta della più antica e travolgente forma di ballo e ritmo popolare quale è la “pizzica”, non solo ma anche della tradizione grika, canti d’amore, ballate contadine e tarantelle, riuscendo a portare, nei 22 anni di attività, la musica della propria terra su prestigiosi palchi, teatri e in numerose piazze d’Italia, d’Europa e del Mondo (Francia, Inghilterra, Austria, Svizzera, Grecia e Brasile). Tra i componenti del gruppo: Carlo “Canaglia” De Pascali, storico tamburellista dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Oltre agli spettacoli previsti dal programma artistico ci saranno delle interessantissime mostre tra cui spicca quella predisposta nella chiesa del S. Rosario con 18 tele artistiche datate 1600/1700 recuperate dai vari depositi delle sovrintendenze delle Belle Arti e quella nelle splendide sale di Palazzo Caracciolo dove ci sarà la personale di Maria Pennino, pittrice e poetessa irpina che ha partecipato a numerose collettive e concorsi ottenendo premi e riconoscimento di rilievo. Inoltre a completare l’offerta al visitatore ci saranno più di trenta stand delle produzioni artigianali locali e della Campania distribuiti lungo il percorso del festival.

Negli anni sempre più attenzione è stata riservata all’enogastronomia proposta nel festival. A partire dalle ore 20:30, nei quattro stand del gusto, dislocati lungo tutto il percorso, si potranno assaporare tantissime specialità locali e regionali come: l’antipasto del Principe composto da salumi e formaggi locali, degli ottimi primi come i fusilli avellinesi al sugo e gli scialatielli ai funghi porcini, dei secondi tipici locali come la tiella e la scamorza alla brace con funghi porcini, la porchetta, la tortiera del Re, i Medaglioni alla Parmigiana, i panini con salsiccia e cotechino con verdure di stagione e poi tanto Street Food con caciocavallo impiccato, arrosticini abruzzesi, gli ottimi fritti come la montanara, i calzoni, le polpette e le patatine e per finire i dolci come le graffe e le sfogliatelle. Il tutto accompagnato con i vini delle Cantine “Le Origini” e la birra artigianale di Okorei.

Il Programma nei dettagli – Artisti e gruppi partecipanti alla XIV Edizione:

VENERDI’ 5 luglio 2019, dalle ore 20:30 apertura stand gastronomia

Evoe’ musica popolare: ore 23:00 Largo Ponte

Crescenzo Della Cerra: ore 21:30 Largo Laudati

Mary Poppins e le Bolle di Sapone: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Trampolieri Itineranti: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Supernova: ore 21:30 spiazzo San Francesco

Dj Marmy: ore 23:00 Piazzetta Caracciolo

SABATO 6 luglio 2019, dalle ore 20:30 apertura stand gastronomia

Giufa’: ore 22:30 Largo Ponte

Ss91: ore 21:30 Largo Laudati

Mr. Fiorentino: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Mago Russel: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Ricomincio da due: ore 21:30 spiazzo San Francesco

Deepp – Reggae & Dancehall Selection: ore 23:00 Piazzetta Caracciolo

Dj DEASI: ore 24:00 Largo Ponte



DOMENICA 7 luglio 2019, dalle ore 20:30 apertura stand gastronomia

Compagnia Aria Corte: ore 23:00 Largo Ponte

Cenere e Lapilli: ore 21:30 Largo Laudati

The Swing Juggler Show: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Ipnotyc Fire: ore 21:30 Piazzetta Caracciolo

Green River Band: ore 21:30 spiazzo San Francesco