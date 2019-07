Ischia Film Festival: il programma di martedì 2 luglio

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 2 luglio, 2019

Ischia Film Festival 2019, quarta serata. Si parte con In viaggio con Adele, road movie di Alessandro Capitani con protagonisti Sara Serraiocco e Alessandro Haber. Saranno loro a presentarlo al pubblico, con l’aiuto dello sceneggiatore Nicola Guaglianone. E ancora grande cinema italiano a seguire, con Paola Minaccioni che introdurra, per la sezione Best of, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani.

Cinema italiano che mai come in questi ultimi anni sta tornando ai generi, come dimostra Copperman, un superhero movie di Eros Puglielli con protagonista Luca Argentero, che accompagna il film al festival.

Arriva all’Ischia Film Festival anche Costanza Quatriglio, fresca vincitrice di Nastro d’Argento e Ciak d’oro con il suo Sembra mio figlio. La regista incontrerà il pubblico prima della proiezione. Gianni Canova chiude la sua mini retrospettiva sul grande cinema italiano con un altro capolavoro, Italiani brava gente di Giuseppe De Santis, mentre arriva al festival uno dei casi cinematografici più particolari dell’anno, Rwanda, film che racconta il genocidio dei

tutsi in maniera davvero molto particolare. Lo racconterà il regista Riccardo Salvetti.

Martedì 2 Luglio

Piazzale delle armi

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Sara Serraiocco, Alessandro Haber,

Alessandro Capitani e Nicola Guaglianone

Ore 21:05 In viaggio con Adele di Alessandro Capitani

Ore 22:30 “Parliamo di Cinema” con Paola Minaccioni

Ore 22:50 Ma cosa ci dice il cervello Di Riccardo Milani

Cattedrale dell’Assunta

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Aldo Claudio Zappalà e Pietro Spirito

Ore 21:00 Ogni nave ha bisogno di un porto di Aldo Zappalà

Ore 21:10 “Parliamo di Cinema” con Dario Di Viesto

Ore 21:20 L’ora di porto di Dario Di Viesto

Ore 21:45 “Parliamo di Cinema” con Luca Argentero

Ore 22:15 Copperman di Eros Puglielli

Casa del Sole

Ore 21:00 “Parliamo di Cinema” con Agostino Devastato

Ore 21:10 Cafèsigaret di Agostino Devastato

Ore 21:25 Matchstick Willie di D.R. Garrett

Ore 21:40 Anything for the ones we love di Louise Marie Beauchamp

Ore 21:45“ Parliamo di Cinema” con Costanza Quatriglio

Ore 22:15 Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio

Carcere Borbonico

Ore 21:00 Cold fish di David Hay

Ore 21:10 Bosa di Aitana Serrallet

Ore 21:25 “Parliamo di Cinema” con Carlo Guitto e Roberto Gambacorta

Ore 21:35 Dinosauri di Carlo Guitto

Ore 21:50 “Parliamo di Cinema” con Gianni Canova

Ore 22:10 Italiani brava gente di Giuseppe de Santis

Terrazza degli Ulivi

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Riccardo Salvetti

Ore 20:55 Rwanda di Riccardo Salvetti

Ore 22:25 “Parliamo di Cinema” con Alexandra Westmeier

Ore 23:40 Lost reactor di Alexandra Westmeier

