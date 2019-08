Cerchi un chirurgo plastico a Milano?

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 4 Visite / 9 agosto, 2019

Sempre più donne ricercano l’elisir di eterna giovinezza o decidono di eliminare le imperfezioni fisiche affidandosi agli esperti in chirurgia plastica. In crescita anche il numero di giovani ragazze che seguono questo trend.

Milano è sempre stata una delle città all’avanguardia in materia di chirurgia plastica. La capitale della Lombardia, infatti annovera un nutrito numero di professionisti seri e qualificati ai quali affidarsi per conseguire il proprio sogno di bellezza, senza temere di imbattersi nei tanto temuti effetti collaterali.

Come scegliere un Chirurgo plastico Milano?

Un chirurgo che si occupa da tempo di chirurgia estetica esibisce sicuramente un ottimo biglietto da visita sul quale puntare. Tuttavia, bisogna tener conto dei grandi passi avanti fatti in questo settore e prendere in considerazione che sono tanti i professionisti operanti nel settore che hanno plasmato la loro esperienza e le competenze e le tecniche acquisite mettendole a servizio di coloro che necessitano di ricorrere alla chirurgia plastica per risolvere problemi fisici ben più seri, come la rimozione di cicatrici o difetti fisici che creano disagio, insicurezza e svariate problematiche di carattere psicologico. Negli ultimi anni, infatti, alcuni interventi di chirurgia estetica sono stati caratterizzati da un discreto abbattimento dei prezzi, rendendo tali pratiche chirurghe più accessibili anche ai ceti meno abbienti.

Il chirurgo estetico è un professionista specializzato in una serie di interventi che andranno ad interessare e ad operare su varie parti del corpo del paziente. Un chirurgo estetico esegue interventi di chirurgia estetica che potranno interessare tutte le parti del corpo, come ad esempio il viso.

Esaminando in particolare gli interventi di chirurgia estetica che riguardano il viso, essi potranno interessare diverse parti dello stesso. L’intervento di rinoplastica è un’ operazione che viene eseguita sulla zona del naso, la blefaroplastica è invece l’intervento che interessa le palpebre, la genioplastica il mento, e la otoplastica le orecchie.

La chirurgia plastica, invece, è un ramo della chirurgia che si occupa in particolare di ricostruire alcune tipologie di tessuti dell’organismo umano, come ad esempio, muscoli, cute e sottocute. La chirurgia plastica si occupa inoltre della correzione di alcune tipologie di inestetismi e deformità, sia da un punto di vista meramente estetico che da un punto di vista funzionale. Per questo il servizio Chirurgo plastico Milano dev’essere svolto da un professionista.

Un’ulteriore sottocategorie della chirurgia plastica, è la chirurgia ricostruttiva. Essa si occupa della ricostruzione, da un punto di vista funzionale, dei tessuti, e in particolare della correzione di tutte le deformità che li caratterizzano.

I migliori specialisti in Medicina e Chirurgia estetica, infatti, offrono un ampia carrellata di servizi:

addominoplastica;

acido ialuronico viso;

aumento labbra;

blefaroplastica;

botulino;

filler;

ginecomastia;

labioplastica;

liposuzione;

lifting viso;

mastopessi;

mastoplatica additiva;

mastoplastica riduttiva;

peeling chimico;

riduzione cicatrici;

riduzione macchie;

riduzione nei;

otoplastica;

capezzolo introflesso;

rinoplastica.