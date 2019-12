VIDEO-Il meglio delle interviste in Campania

by Redazione Napolitan / 0 Comments / 32 View / 6 dicembre, 2019

Personaggi comuni che inaspettatamente sono diventati delle star per aver pronunciato, a favore di telecamera, una frase colorita o uno sfondone grammaticale.

Frasi, slang, espressioni che si sono trasformati in autentici fenomeni virali, cliccatissimi sul web e che in alcuni casi sono diventati perfino dei celebri remix da passare in discoteca tra le hit più quotate del momento. Potere ed imprevedibilità del web che tutto può, anche trasformare in un vip il vicino di casa e la più insospettabile delle anziane.

Dalla “signora di Torre Annunziata” alla ragazza di Castellammare, senza dimenticare “l’uomo delle piscine dei quartieri spagnoli” e la signora della sagra a Somma Vesuviana, sono davvero tanti i campani diventati delle autentiche icone del web, annoverati nel palmares dei video più cliccati in rete.