Mercoledì 5 febbraio il viceministro dell’Interno incontra i giornalisti minacciati in Campania

Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha accolto l’invito del Sindacato dei giornalisti della Campania e mercoledì 5 febbraio sarà in Campania per un doppio appuntamento per ascoltare le croniste e i cronisti minacciati del territorio, dove l’emergenza sicurezza per i giornalisti è particolarmente sentita. Sono ben 5 i giornalisti sotto scorta armata in Campania. Sarà presente anche il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti insieme ai vertici del Sindacato unitario giornalisti della Campania. Il primo appuntamento è previsto alle 10,30 nella redazione del Mattino a Caserta, il secondo alle 15,30 a Napoli presso il Sugc. Sarà anche l’occasione per presentare al viceministro la Carta di Napoli sui diritti e di doveri dei giornalisti per immagini.