Coronavirus, 29enne positivo a San Giorgio a Cremano: i provvedimenti

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 104 Visite / 1 marzo, 2020

E’ un 29enne di San Giorgio a Cremano uno dei nuovi quattro casi di coronavirus riscontrati in Campania.

Il contagiato, un 29enne libero professionista residente in un parco privato di via Cappiello, avrebbe contratto il Covid-19 dopo aver avuto contatti diretti con un avvocato di Mondragone, a sua volta infettato poche settimane prima durante un soggiorno a Rimini in occasione della fiera della birra.

Il giovane si trova in questo momento in quarantena presso la propria abitazione con pochi decimi di febbre: le sue condizioni non sono state ritenute tali da richiedere il ricovero in ospedale. Al momento sarebbero in corso accertamenti anche sui genitori del ragazzo, con i sanitari dell’Asl impegnati nell’anamnesi per ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Su disposizione del comune, stamattina alle 5 sono stati effettuati dalla Buttol interventi mirati di sanificazione in tutta la zona bassa di San Giorgio, mentre intorno alle 9 è stata invece ultimata la disinfestazione del condominio della famiglia.