E’ morta Suor Germana, autrice di libri di cucina di grande successo

Si è spenta all’età di 81 anni a Caronno Varesino Suor Germana, autrice di libri di cucina di grande successo. A diramare la notizia del decesso di Martina Consolaro, questo il nome della religiosa, “Famiglia cristiana”, testata con la quale la religiosa ha collaborato per moltissimo tempo.

I funerali si svolgeranno nel rispetto dell’ordinanza anticoronavirus, in forma strettamente privata, al fine di ridurre il rischio di contagio.

Originaria di Durlo di Crespadoro, un paesino del Veneto, Suor Germana aveva sviluppato sin da giovanissima la sua passione per la cucina, gestendo un corso di economia domestica per fidanzate. La buona cucina per lei era un prezioso segreto per tenere unita la famiglia.

Nel 1983 la pubblicazione del primo libro: “Quando cucinano gli angeli” che riscorre un successo inaspettato e dal 1987 in poi fu pubblicata ogni anno “L’agenda di Suor Germana”. In questi anni ha collaborato con molte riviste ed è stata spesso ospite in programmi televisivi nazionali, sia in Rai che in Mediaset. Fu anche inviata al Festival di Sanremo del 1999. L’ultimo libro di ricette è del 2016, “Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga“.