Il giornalista Ciro Pisano aggredito a Caivano: la solidarietà del sindacato della Campania

16 giugno, 2020

Un nuovo episodio di violenza ai danni di un giornalista, aggredito mentre era impegnato a svolgere la sua attività, ha segnato la giornata di lunedì 15 aprile in Campania. E’ successo nel comune napoletano di Caivano, protagonista della triste vicenda il giornalista Ciro Pisano.

Il giornalista Ciro Pisano è stato aggredito a Caivano mentre intervistava su questioni inerenti il mercato settimanale il funzionario nominato dalla commissione straordinaria, che guida l’Amministrazione sciolta per infiltrazioni camorristiche. Lo rende noto il Sindacato unitario giornalisti della Campania. «Il rappresentante della ditta incaricata dei lavori nell’area mercatale – spiega l’Assostampa – ha cominciato ad inveire contro il cronista, che più volte si è occupato della sua azienda su “Il Giornale di Caivano”, poi lo ha spinto e, successivamente, gli ha lanciato contro una pesante piantana in ferro, che il collega è riuscito a schivare. La presenza di altre persone ha bloccato la furia dell’uomo, che, comunque, è riuscito a spingere di nuovo Pisano. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per evitare ulteriori problemi».

Un nuovo, ennesimo, episodio di violenza nei confronti degli operatori dell’informazione che preoccupa il sindacato. «La frequenza con cui si ripetono aggressioni nei confronti dei giornalisti – rileva il Sugc – è davvero preoccupante. Chi fa informazione è diventato un bersaglio, soprattutto nei piccoli territori dove c’è prossimità con chi racconta i fatti. Questo non è ammissibile, chiediamo che gli autori dell’aggressione vengano puniti. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania ha già affidato il caso al proprio ufficio legale e si costituirà parte civile nel processo».