Orecchiette ceci e cozze: la ricetta di “Mimmo il Pastaio”

Una di quelle ricette che fanno parte della tradizione “povera”, dove si vanno a sfruttare al massimo degli ingredienti economici che messi insieme rendono ancor più che presi singolarmente. Un piatto ricco e cremoso. Come formato di pasta ho scelto le orecchiette, formato di pasta fresca (e non) tipico della Puglia, ma vi assicuro che con questo piatto ben si sposano tanti altri tipi di pasta: dalla pasta mista per una versione più “alla napoletana”, tubettoni, ma anche un formato lungo, tipo linguine.

La pasta ceci e cozze è un piatto che si prepara in poco tempo e senza troppa fatica, con cui gustare i sapori unici di una volta. Portando in tavola questo piatto di terra e di mare, vi sembrerà di riassaporare quelle ricette tipiche delle nonne, preparate con pochi e semplici ingredienti ma con grande amore, passione e dedizione, in grado di soddisfare ogni palato.

Ingredienti