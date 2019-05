“Gioiello misterioso” apparso al collo di Rosa Perrotta: ecco di cosa si tratta

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 10 Visite / 10 maggio, 2019

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tra le coppie nate negli studi di Uomini e Donne più seguite del web. I due ragazzi sono molto attivi su Instagram, portale sul quale pubblicano numerosi contenuti relativi alle loro giornate e dove non mancano di condividere emozioni e momenti di vita quotidiana con i loro tantissimi follower.

Soprattutto Rosa non perde occasione per mostrare ai numerosi fan le sue avventure giornaliere da donna incinta. La giovane coppia, infatti, sta per dare alla luce il primo bebè e ai fan più attenti non sarà di certo sfuggito l’elegante gioiello decisamente premaman apparso al collo di Rosa.

Si tratta di “Mamy”, il raffinato gioiello della linea Ergidanne, disponibile in molteplici varianti: Oro Giallo, Oro Bianco ed Oro Rosa, oltre che in oro e diamanti. Diverse anche le dimensioni, dalla “Small” alla “Large”.

Un gioiello che calza a pennello per la festa della mamma, ergendosi a regalo ideale per tutti i figli a caccia di un’idea originale e non retorica, capace di regalare un’emozione, oltre che un oggetto di pregiato valore.

Quando si acquista un gioiello, il primo pensiero molto singolare va a quel tipo di incisione da implementare sul retro del Gioiello per renderlo ancora più unico e personale attraverso un segno indelebile che resta per la vita, un sego, un codice, un simbolo, dei numeri che per il resto del mondo non significano nulla e che, invece, per la diretta interessata assumono un valore inestimabile, capace di impreziosire ancor più il gioiello. Il servizio di incisione personalizzata, fornito gratuitamente da Ergidanne, viene eseguito con strumenti innovativi tecnologicamente all’avanguardia. Volendo, si può anche optare per l’incisione dei nomi della coppia, le iniziali, un numero speciale o una frase particolare, naturalmente solo se lo spazio è sufficiente!

Un segno nel solco per dare un maggior risalto alla linearità del nome, renderlo quindi unico ed ancora più prezioso. Ogni nome, anche se uguale, non sarà mai lo stesso, caratterizzando così l’alta manifattura delle nostre creazioni. L’emozione è il punto cardine della “Mission” di Ergidanne !

