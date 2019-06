Sabato 22 giugno a Villa Bruno: il critico cinematografico Steve Della Casa apre la rassegna “Parliamo di Cinema”

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 21 giugno, 2019

Sabato 22 giugno alle 19.00 sulla terrazza del piano nobile di Villa Bruno San Giorgio a Cremano Steve Della Casa inaugura la terza edizione di “Parliamo di Cinema” rassegna di incontri con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, curata da Roberto D’Avascio ed Imma Colonna ad ingresso gratuito, che si svolge all’interno di “Cinema intorno al Vesuvio”.

“La nostra arena Arci Movie da qualche anno sembra davvero un festival – dice Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie – con tante personalità importanti che incontreranno a San Giorgio il nostro pubblico. Per questo anche quest’anno nei nostri incontri che compongono la rassegna Parliamo di cinema saranno nostri ospiti personaggio importanti come Steve Della Casa (critico, speaker di Hollywood Party e direttore di Sottodiciotto Film Festival), Maurizio Gemma (Direttore Film Commission Regione Campania), Andrea Renzi (attore e regista) e con Giulio Sangiorgio (Direttore della rivista FilmTv). Un dialogo sul cinema a partire da diverse esperienze e da diverse passioni per sottolineare e raccontare ancora il bisogno di cinema e la bellezza di tanti film: una dimensione comunitaria che si ricostruisce a partire da una conversazione dal taglio informale, ma provando a volare alto nei contenuti”.

Il critico cinematografico Steve Della Casa, voce storica della trasmissione radiofonica “Hollywood Party”, già Direttore per diversi anni del Torino Film Festival, consulente della Mostra del Cinema di Venezia e del Festival Internazionale di Locarno, discuterà con Roberto D’Avascio e Imma Colonna sul cinema, per poi interloquire con il pubblico.

Dopo il successo dell’inaugurazione con “Bohemian Rhapsody”, continua il programma di “Cinema intorno al Vesuvio” la fortunata rassegna estiva organizzata da Arci movie con “Il ritorno di Mary Poppins” con proiezione alle ore 21.15.

Di seguito il programma completo della rassegna CINEMA INTORNO AL VESUVIO

PROGRAMMA

GIUGNO

sabato 22 e domenica 23

IL RITORNO DI MARY POPPINS di Rob Marshall (USA, 2018, 130′)

lunedì 24

L’EROE di Cristiano Anania (Ita, 2019, 84′)

martedì 25 e mercoledì 26

IL CORRIERE – THE MULE di Clint Eastwood (USA, 2018, 115′)

giovedì 27 e venerdì 28

GREEN BOOK di Peter Farrelly (USA, 2018, 130′)

sabato 29 e domenica 30

DUMBO di Tim Burton (USA, 2019, 112′)

LUGLIO

lunedì 1

IL VERDETTO di Richard Eyre (GB, 2017, 106′)

martedì 2

ROMA di Alfonso Cuarón (Mes, USA, 2018, 135′)

mercoledì 3

DOMANI È UN ALTRO GIORNO di Simone Spada (Ita, 2018, 100′)

giovedì 4 e venerdì 5

JOHN WICK 3 di Chad Stahelski (USA, 2018, 130′)

sabato 6 e domenica 7

ALADDIN di Guy Ritchie (USA, 2019, 130′)

lunedì 8

LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi (Ita, 2019, 110′)

martedì 9 e mercoledì 10

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ di Julian Schnabel (GB, Fra, USA, 2018, 111′)

giovedì 11 e venerdì 12

DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodóvar (Spa, 2019, 113′)

sabato 13 e domenica 14

STANLIO & OLLIO di Jon S. Baird (GB, Can, USA, 2018, 98′)

lunedì 15 e martedì 16

A STAR IS BORN di Bradley Cooper (USA, 2018, 134′)

mercoledì 17 | in collaborazione con libera

ED È SUBITO SERA di Claudio Insegno (Ita, 2019, 90′)

giovedì 18 e venerdì 19

ATTACCO A MUMBAI di Anthony Maras (USA, Ind, Aus, 2018, 123′)

sabato 20

AQUAMAN di James Wan (USA, Aus, 2018, 142′)

domenica 21

MIA E IL LEONE BIANCO di Gilles de Maistre (Fra, 2018, 98′)

lunedì 22

THE WIFE di Björn Runge (USA, GB, Sve, 2017, 101′)

martedì 23

CAPRI REVOLUTION di Mario Martone (Ita, Fra, 2018, 122′)

mercoledì 24

IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostini (Ita, 2019, 105′)

giovedì 25 e venerdì 26

RESTA CON ME di Baltasar Kormákur (USA, 2018, 99′)

sabato 27 e domenica 28

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi (Ita, 2018, 95′)

lunedì 29

A UN METRO DA TE di Justin Baldoni (USA, 2018, 135′)

martedì 30 e mercoledì 31

AFTER di Jenny Gage (USA, 2019, 105′)

AGOSTO

giovedì 1 e venerdì 2

CREED II di Steven Caple Jr. (USA, 2018, 130′)

sabato 3 e domenica 4

MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani (Ita, 2019, 100′)

lunedì 5 e martedì 6

IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau (Fra, 2018, 103′)

mercoledì 7 e giovedì 8

TI PRESENTO SOFIA di Guido Chiesa (Ita, 2018, 98′)