Ischia Film Festival: il programma di domenica 30 giugno

Seconda serata dell’Ischia Film Festival 2019, in programma fino a sabato 6 luglio al Castello Aragonese. Dopo l’apertura con Walter Veltroni, Stasi & Fontana e Vinicio Marchioni, è già il momento di consegnare il primo premio alla carriera di questa diciassettesima edizione. A riceverlo sarà Michele Placido, attore e regista che da oltre quarant’anni è di diritto nella storia del cinema italiano, grazie alle interpretazioni per autori come Mario Monicelli e Francesco Rosi, tra gli altri, e per film da lui diretti come Pummarò, Le amiche del cuore e Romanzo criminale. Per l’occasione, Placido accompagna la prima mondiale di Stupor Mundi, versione cinematografica del suo spettacolo teatrale su Federico II di Svevia. Al suo fianco, nel film diretto da Gian Luca Bianco e Giacomo Visconti, il figlio Brenno.

La riunione di famiglia è completata da Violante Placido, che insieme a Lillo Petrolo presenterà al pubblico di Ischia Modalità aereo, commedia degli equivoci di Fausto Brizzi, preceduta da uno dei più inaspettati e piacevoli successi dell’anno, L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. Entrambi fanno parte della sezione Best of.

È invece una perfetta Location Negata Selfie, il documentario di Agostino Ferrente già presentato all’ultima Berlinale, che racconta la storia di due adolescenti napoletani attraverso le immagini del loro smartphone. Sarà lo stesso regista a introdurre il film.

Gianni Canova farà una piccola e preziosa lezione cinema per parlare di Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, uno dei più grandi film del cinema italiano, con una straordinaria Stefania Sandrelli, nel secondo appuntamento con la sezione curata da quest’anno proprio dal grande critico cinematografico.

Infine, parlando ancora di attori, da non perdere Flavioh – Tributo a Flavio Bucci, documentario su uno dei più grandi talenti del cinema italiano, diretto da Riccardo Zinna, attore e regista napoletano da poco scomparso.

A seguire, la lista degli ospiti e il programma integrale di domenica 30 giugno.

Ospiti:

Michele Placido, Violante Placido, Lillo Petrolo, Agostino Ferrente, Fabrizio Galatea, Maria Iovine

Programma Domenica 30 Giugno

Piazzale delle Armi

Ore 21:00 L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca

Ore 22:30 “Parliamo di Cinema” con Lillo Petrolo e Violante Placido

Ore 22:50 Modalità aereo di Fausto Brizzi

Cattedrale dell’Assunta

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Michele Placido

Ore 21:15 Stupor Mundi di Gian Luca Bianco e Giacomo Visconti

Ore 21:50 California di Nuno Baltazar

Ore 22:05 “Parliamo di Cinema” con Agostino Ferrente

Ore 22:25 Selfie di Agostino Ferrente

Casa del Sole

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Gianni Canova

Ore 21:00 Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli

Ore 23:00 “Parliamo di Cinema” con Fabrizio Galatea

Ore 23:15 Sa femina accabadora, la dama della buona morte di Fabrizio Galatea

Carcere Borbonico

Ore 20:45 “Parliamo di Cinema” con Maria Iovine

Ore 20:55 In her shoes di Maria Iovine

Ore 21:15 Maelstrom di Juhee Jane So

Ore 21:30 Il viaggio di Sarah di Antonio Losito

Ore 21:45 The day of duty di Ali Farahani

Ore 22:05 Kazantzakis di Yannis Smaragdis

Terrazza degli Ulivi

Ore 21:00 Flavioh – tributo a Flavio Bucci di Riccardo Zinna

Ore 22:20 Le avventure di Mr. Food e Mrs. Wine di Antonio Silvestre

Ore 22:40 A family in the sinkhole di Zubiao Yao

La diciassettesima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà dal 29 giugno al 6 luglio 2019, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, della Regione Campania, del Comune d’Ischia, e con il sostegno di Campari, BPER Banca, Artisti 7607, Regione Marche e Mini.