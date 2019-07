Siti di scommesse: tutto quello che c’è da sapere

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 8 Visite / 15 luglio, 2019

Le scommesse online rappresentano un mercato in perenne crescita, un business fortemente radicato e che ha letteralmente preso il sopravvento nel mercato delle scommesse online italiane. In effetti, grazie alle nuove tendenze che portano sempre più giocatori ad avvicinarsi al mondo delle scommesse, quello del betting online può ritenersi più un esperimento riuscito.

Prima di addentrarsi nella rete per cimentarsi nelle scommesse online, però, è bene approfondire la materia e conoscere i vantaggi e gli svantaggi annessi a questa pratica e con i quali ogni giocatore, anche il più esperto, può avere a che fare. In primis, è opportuno valutare al 100% un sito di scommesse online, come sitiscommesse.info, tutte le sue offerte e tanto altro ancora.

Scommesse online: i vantaggi

Il vantaggio principale da riscontrare nelle scommesse online è rappresentato dalla comodità: per quanto un centro di scommesse possa essere vicino al giocatore, questi dovrà sempre recarvisi e rivolgersi ad un operatore, magari sobbarcarsi una fila e patire il caldo. Per quanto il sistema sia semplice, non garantisce una copertura di tutte le giocate che vengono realizzate, soprattutto quelle live.

Giocando su un sito di scommesse online, invece, si può seguire in tempo reale un evento, scommettendo live e guardando l’evoluzione di un match su cui si è deciso di puntare, molto spesso è lo stesso sito sul quale si sta giocando a trasmettere l’evento live, così da agevolare l’utente nelle giocate in tempo reale. Dettaglio tutt’altro che trascurabile, la percentuale di guadagno maggiore se si gioca online.

Il motivo è molto semplice: i sistemi di progressione, i raddoppi e le scommesse su cui si guadagna relativamente poco è più semplice che vengano realizzate online, per evitare di realizzarne tante in serie presso il punto fisico di scommessa. Insomma, da un punto di vista prettamente pratico, scommettere online non può che essere vantaggioso.

Bonus di benvenuto: ecco perchè è vantaggioso

I bonus di benvenuto sono sempre un vantaggio per i giocatori, soprattutto in quei siti che permettono di investirli in tutti i tipi di giocate o quasi, non rendendo difficile l’utilizzo della cifra.

Un bonus di benvenuto viene concesso dopo il deposito monetario da parte di un giocatore, e di solito consiste nel raddoppiamento della cifra versata. Tuttavia, molti siti rendono difficile l’utilizzo del bonus, in quanto prevedono che venga usato soltanto per quote particolari o scommesse multiple: quando un sito, invece, non crea ostacoli di questo tipo, è assolutamente consigliato.

Come riconoscere un sito di scommesse online sicuro

Aspetto imprescindibile e fondamentale che deve interessare al 100% il giocatore deve essere, necessariamente, quello di scommettere su un sito di scommesse online sicuro. Nessuno vorrebbe mettere al pericolo il proprio denaro, ed è per questo che è assolutamente consigliato stare alla larga da quei siti che espongono il giocatore a questo genere di rischi per evitare di aggiungere il proprio nome al già nutrito elenco delle persone truffate perchè finite in pasto a degli “squali del web” proprio mentre erano a caccia di un sito internet sul quale scommettere e giocare online.

Se si vuole giocare in un sito di scommesse nuovo, diverso dal solito o se, semplicemente, si è alla ricerca dell’offerta perfetta, è lecito andare alla ricerca del bookmaker che più aggrada il cliente, dunque, ma attenzione alle truffe. I siti di scommesse fasulli sono centinaia, a volte migliaia e sono sempre posti in agguato dietro l’angolo. Alcuni di questi sono molto ben realizzati e trarre in inganno il giocatore più inesperto è un gioco da ragazzi. Altri, invece, sono palesemente dei siti fake e la loro presenza nel mercato nazionale viene eliminata nel giro di poco tempo.

I siti di scommesse sono immediatamente riconoscibili da chiunque per alcune caratteristiche di primaria importanza. Quando si clicca sull’url del sito e si apre la home page, spesso compare, in primo campo, la voce riguardante il bonus di benvenuto e poi tutti i vari settori che, solitamente, comprendono: sport, casinò e bingo (anche se quest’ultimo può variare).

Una regola importante alla quale fare riferimento è: se il sito selezionato presenta una grafica simile a quella di un blog di un ragazzino di 14 anni sicuramente è un sito fake o poco affidabile.

Molti siti, infatti, sono truffaldini e concedono payout solo se molto alti o a costo di giocate con quote particolari: alla lunga, per questo motivo, il giocatore va incontro a sconfitte. E’ bene, quindi, riferirsi soltanto a siti autorizzati con licenza AAMS, in modo da essere sicuri del sito su cui si sta scommettendo e scongiurare il pericolo di brutte sorprese.