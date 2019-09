Bufala Fest: successo per Marco Carta, mercoledì 4 settembre Neri per Caso e Rosalia Porcaro

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 75 Visite / 3 settembre, 2019

Piace sempre di più alle famiglie e ai turisti il format di Bufala Fest – non solo mozzarella, che giorno dopo giorno, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, stanno godendo delle prelibatezze culinarie preparate dai circa 50 espositori con una offerta gastronomica cha va dalla mozzarella di bufala campana DOP alla carne di bufalo in tutte le sue declinazioni, ma anche pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l’offerta non è soltanto gusto: Bufala Fest propone anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Bufala Fest – non solo mozzarella, lo ricordiamo, è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

Intanto, oggi si avvia alla conclusione, la V edizione del Trofeo Pulcinella, l’avvincente competizione che ha coinvolto 120 pizzaioli da tutto il mondo. Dopo le gare delle categoria “Pizza Napoletana” e “Pizza Contemporanea”, oggi la gara organizzata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, volgerà al termine con la categoria “Pizza Senza Glutine”. Pertanto, si fa sempre più fervente l’attesa per conoscere i vincitori dell’ambito trofeo.

Il programma di domani, mercoledì 4 settembre, prevede le seguenti attività:

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico):

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30, svolgimento del Contest “ i Sapori della Filiera ” con la gara tra 12 pizzaioli.

” con la gara tra Dalle ore 19:30 alle ore 20:30 “ Impariamo a mozzare “, laboratorio di filatura e mozzatura a cura della Scuola Casari del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

“, laboratorio di filatura e mozzatura a cura della Dalle ore 21:00 alle ore 22:00 “Il coltello e le sue geometrie “, show cooking del brand ambassador Roberto Alberti , organizzato da Zwilling J.A. Henckels Italia . Durante la dimostrazione, saranno rivolte delle domande al pubblico in sala e ai cinque che risponderanno esattamente, saranno regalati degli esclusivi coltelli professionali da cucina, messi in palio dalla Zwilling.

“, del , organizzato da . Durante la dimostrazione, saranno rivolte delle domande al pubblico in sala e ai cinque che risponderanno esattamente, saranno regalati degli esclusivi coltelli professionali da cucina, messi in palio dalla Zwilling. Dalle ore 22:30 alle ore 23.30 Bufala Lab “Piatti Strepitosi” con gli oli aromatizzati F.lli Mantova. Laboratorio con coinvolgimento delle persone del pubblico.

Palco – Lungomare Caracciolo

dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito sul palco del Lungomare Caracciolo, dove si alterneranno la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. Presenta Mary Boccia. L’Opening Act è affidato a Cristina Cafiero e Mauro Pandolfo, giovani talenti promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest).