Anche la bambola più famosa al mondo segue le tendenze capelli 2019: ecco Barbie Capelli Arcobaleno

19 ottobre, 2019

Una bambola che ha allietato i giochi di tantissime generazioni, mostrandosi puntualmente al passo con i tempi, senza smettere mai di stupire e di far parlare di sè: anche nell’ultimissima versione 2019, la Barbie non smentisce la fama guadagnata in più di mezzo secolo di vita.

Barbie Capelli Arcobaleno con una chioma lunga 19 centimetri forgiata a immagine e somiglianza delle ultime mode in voga in termini di look capelli.

Così come le giovanissime sempre attente ad aggiornare il look in base alle mode e alle tendenze del momento, al pari delle celebrità, anche la Barbie esibisce una lunga chioma con le sfumature dell’arcobaleno.

Le piccole fan della bambola, potranno divertirsi a far diventare i capelli di Barbie Capelli Arcobaleno molto luminosi. Grazie a un gel glitterato, incluso nella confezione, che si potrà applicare sulle lunghezze con un apposito pettine. Dentro la scatola, sono presenti anche vari accessori per creare sulla testa della Barbie, tutte le acconciature capelli che si desiderano.