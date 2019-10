Prostata, vescica e rene sono i tumori più diffusi in Campania: al un Piano diagnostico terapeutico assistenziale certificato

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 16 Visite / 31 ottobre, 2019

I carcinomi della prostata, del testicolo, del rene e della vescica sono

in Campania tra i tumori più diffusi. Le stime, al ribasso, parlando di

circa 6.000 nuovi casi l’anno e più di 15.000 uomini che secondo convivono con queste neoplasie. Dati preoccupanti per i quali una risposta efficace arriva dall’ospedale Cardarelli. L’azienda ospedaliera, la più grande del Mezzogiorno, lancia un Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale(Pdta) per il trattamento dei tumori della prostata, del

testicolo, del rene e della vescica. Il Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale per queste neoplasie ha ottenuto ora la certificazione UNI

EN ISO 9001:2015 dall’Ente internazionale Bureau Veritas, nell’ambito di un progetto che è stato reso possibile grazie al sostegno incondizionato di Astellas e al supporto organizzativo di OPT, il provider deputato a preparare i Centri alla certificazione. Con questo programma di

certificazione il Cardarelli di Napoli, riferimento regionale per

l’oncologia, l’urologia e il pronto soccorso, si propone sempre più come

punto di attrazione per la gestione e il più efficace trattamento del

paziente oncologico e, nel caso specifico, del paziente affetto da

neoplasie della sfera uro-genitale maschile, che rappresentano patologie

molto frequenti tra i giovani e gli over 65.

«Un nuovo e importante passo avanti nella ricerca dell’eccellenza – dichiara Giuseppe Longo, Direttore

Generale Ospedale Cardarelli di Napoli – Un percorso che il Cardarelli sta

affrontando con impegno e decisione sia nell’area dell’emergenza, sia in

quella dell’elezione. Il Cardarelli, infatti, si pone come punto di

riferimento non solo per i cittadini della Campania, ma anche per quelli

che da altre regioni scelgono noi nella consapevolezza di poter trovare

grandi professionalità, tecnologie e tecniche all’avanguardia e Pdta

certificati. Una realtà che permette alla nostra regione di fare un

ulteriore salto in avanti nell’attuale percorso di miglioramento dei

livelli assistenziali».

Obiettivo del Pdta è assicurare al paziente una presa in carico rapida,

efficace ed efficiente, tale da garantirgli un’offerta ampia e innovativa

di opportunità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali secondo le più

recenti Linee guida internazionali. Il lavoro che ha portato alla

certificazione del Pdta uro-genitale dell’Ospedale Cardarelli è iniziato

molti anni fa nel 2014 con il carcinoma del rene; nel tempo la

riorganizzazione dei percorsi si è estesa a tutto il settore delle

patologie uro-genitali oncologiche maschili che rappresentano un’area ad

alta densità numerica. «Dopo aver realizzato il Pdta nella realtà del

Cardarelli – spiega Giacomo Cartenì, già Direttore dell’Unità Operativa

Complessa di Oncologia Medica – abbiamo anche iniziato ad accogliere tutti

i pazienti oncologici che si presentano al pronto soccorso e così facendo

abbiamo anche scoperto che il 52% di questi pazienti è a una prima

diagnosi di tumore. L’innovatività sta nel fatto che questi pazienti sono

presi in carico e iniziano un percorso ambulatoriale organizzato ad hoc.

Grazie a questo nuovo modello offriamo una presa in carico all’interno di

un setting assistenziale diverso dal tradizionale ricovero, che passa per

l’ambulatorio e il day hospital ma con la sorveglianza di uno specialista

oncologo o urologo».

Il percorso è imperniato su un team multidisciplinare, che si fa carico del paziente, lo accompagna e rende

meno arduo il passaggio da una fase all’altra della malattia. «Sono stati

organizzati i GOM, Gruppi Oncologici Multidisciplinari – dice Paolo

Fedelini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia – che

comprendono un oncologo, un urologo e un radioterapista oltre

all’infermiere case manager che raccoglie le richieste, le organizza e

convoca il GOM di volta in volta per discutere i casi singoli. Questo

approccio è utile per il paziente che sa di essere gestito e di ricevere

una diagnosi e un trattamento che sono la conseguenza di scelte condivise

all’interno del team multiprofessionale con uno standard di qualità molto

alto».