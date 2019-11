Qual è il futuro della criptovaluta?

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 10 novembre, 2019

Le valute sono cresciute a dismisura nel loro utilizzo del corso degli ultimi anni. Grazie a piattaforme di scambio come Bitvavo, ma anche in generale il modo in cui numerosi negozi hanno aderito a questo sistema di pagamento, le criptovalute sono diventate un punto di riferimento in un sistema economico completamente in evoluzione.

Le prime criptovalute che si devono valutare sono comparse nel 2009 nel giro di 10 anni e subito hanno fatto anche un grande clamore ed anche una grande rivoluzione nel mondo del denaro. Se è vero che ancora oggi ci sono tantissimi dubbi e perplessità che riguardano la crittografia legata al mondo di questa moneta digitale, è anche vero però che rappresenta una grandissima opportunità di investimento in termini molto pratici e trasparenti.

Come funziona il mondo delle criptovalute

Quando si parla di criptovalute si intende una moneta di tipo virtuale che funziona attraverso un sistema di scambio. Uno di quelli più famosi è Bitvavo che dà la possibilità di interfacciarsi, non solo con i famosi Bitcoin, ma anche con altre tipologie di valute, cerca 48.

La piattaforma ha delle commissioni molto basse e si ha l’opportunità di acquistarle, poi di scambiarle. Il processo di scambio delle criptovalute non è diverso da quello di altri sistemi di trading, ma adesso invece di andare a scambiare delle monete che sono reali come l’euro oppure il dollaro, lo yen, si va a scambiare coni con Bitcoin o cose simili.

Per riuscire a farlo si ha sempre bisogno di un broker di riferimento che vi dia l’accesso al mercato delle criptovalute e di conseguenza, si potrà iniziare a fare degli investimenti. Per capire però in che modo sfruttare questo mercato a proprio vantaggio bisogna capire qual è lo scenario di riferimento e controllare nel dettaglio quelli che sono i movimenti più convenienti per riuscire ad avere dei vantaggi anche economici.

Utilizzare le criptovalute nel quotidiano

Una delle svolte del futuro per le criptovalute sta nell’utilizzo quotidiano. Infatti, queste monete fino a qualche anno fa era impensabile utilizzarle, magari, per comprare qualcosa come beni di prima necessità.

Oggi giorno invece, è possibile utilizzare questi strumenti di pagamento innovativo sia per pagare ad esempio, hotel, voli, negozi, dei ristoranti e in altre tante attività. Questo è il vero futuro di questa moneta che secondo anche lo studio Crypto asset market cover initiation ha fatto capire come l’aumento dello scambio di criptovalute anche nel quotidiano, oltre che quello invece particolare, del mercato degli affari tenderà a crescere molto nel corso dei prossimi anni.

Il futuro delle criptovalute

E’ evidente che in futuro lo scambio dovrà essere ancora più da tenere sotto controllo, però si tratta di una conquista fondamentale. Le persone inizieranno a costruire anche le imprese e delle attività commerciali ed imprenditoriale su questo sistema e ciò significa che diventerà uno strumento privilegiato di pagamento sfruttandone i vantaggi di praticità ed economicità.

Basti pensare al fatto che le criptovalute, a differenza delle monete normali, non sono soggette ai governi e né tanto meno alle banche. Questo ovviamente è un punto a loro favore che sta rivoluzionando il modo di interpretare la nuova economia globale!