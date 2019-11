Digital Media Fest, in giuria nomi illustri del cinema e delle istituzioni

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 3 Visite / 22 novembre, 2019

Venerdì 29 novembre al via la prima edizione del Digital Media Fest, tre giornate con ospiti internazionali, eventi, proiezioni, anteprime e Panel. La Direzione Artistica di Janet De Nardis, è riuscita a coinvolgere creativi e filmmakers provenienti da tutto il mondo con l’industria cinematografica.

La giuria dei cortometraggi, vertical movie e video di realtà virtuale è composta da Violante Placido (attrice) in qualità di Presidente di Giuria, Ludovico Fremont (attore), Stefano De Sando (doppiatore), Andrea Roncato (attore), Antonio Giuliani (comico, attore), Carlo Rodomonti (responsabile del marketing strategico e digital di Rai Cinema), Adriano De Santis (Preside della Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia), Antonio Flamini (Consultant and Artistic Director of Film Festival).

I giurati che valuteranno le webserie saranno Cristina Priarone (Direttore di Roma Lazio Film Commission), Vincenzo Alfieri (Regista, Attore e Sceneggiatore reduce del successo del film “Gli uomini d’oro), Marco Bonini (attore), Elda Alvigini (attrice), Giampaolo Colletti (giornalista e fondatore del Premio Teletopi), Alessandro Tersigni (attore), Saverio Raimondo (comico), Christian Marazziti (regista), i direttori dei webfest partner come LaVerne Daley (Miami Web Fest), Otessa Marie Ghadar (DC Web Fest), Leandro Silva (Rio Web Fest), Luis Felipe Alvarado (Series Web Awards Lima), Meredith Burkholder (Berlin WebFest).

Tra i partner di quest’anno che assegneranno i premi ai vincitori del Festival:

“Il premio Rai Cinema Channel viene consegnato al corto più web, per il valore di € 3.000,00, il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto d’acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema e godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle Reti, sui canali Rai”

I premi assegnati ai vincitori del Festival sono stati realizzati da Mauro Monni

Il Gran Galà delle webserie con la consegna dei premi di questa edizione nel segno della creatività si svolgerà il 1 Dicembre alle 18:30 nella magica location della Casa del Cinema all’interno di Villa Borghese, il parco più bello di Roma.