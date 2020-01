Sabato 18 gennaio a Napoli, l’incontro “Tantralife Satsang” con Radha Luglio

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 9 Visite / 17 gennaio, 2020

Sabato 18 gennaio dalle 18:30, l’incontro dal titolo “Satsang”, parola in sanscrito che significa “incontrarsi nella verità”, si svolgerà a Napoli in via Francesco Crispo, presso “I cantieri del corpo”.

Questo evento è un momento di condivisione, un’occasione di apertura e guarigione, semplicemente rimanendo ricettivi e in ascolto.

Radha risponderà alle domande dei ricercatori dal suo spazio di connessione e saggezza.

Gli Jamila&Rupesh accompagneranno nello spazio di silenzio con la loro musica e il canto di Mantra.

Radha C. Luglio è insegnante di meditazione e rinomata esperta di Tantra a livello internazionale. Negli ultimi 25 anni, ha insegnato Tantra e meditazione in tutto il mondo e ha aiutato migliaia di persone di ogni provenienza sociale a trasformare la loro energia dal sesso al superconscio. Radha è una delle poche persone ad aver appreso il Tantra e la meditazione direttamente da Osho, avendo vissuto con lui per oltre 20 anni, meditando, studiando e lavorando come “medium” nella trasmissione di energia tra Maestro e discepoli. Radha ha attinto dalla sua esperienza quarantennale di ricercatrice spirituale, meditatrice e insegnante di Tantra per fondare il Tantralife e creare un metodo originale che rendesse l’antica scienza esoterica del Tantra accessibile all’uomo contemporaneo, viene spesso invitata in programmi radio e tv come esperta di Tantra e meditazione. Le sue competenze e capacità comunicative l’hanno portata a collaborare con successo come counselor sessuale presso alcune cliniche mediche, e tenere conferenze a seminari e corsi post-universitari in campo medico. È autrice del libro: Tantra. Un Modo di Vivere e di Amare, edito da Tecniche Nuove e tradotto in otto lingue.

Jamila Rupesh suona la chitarra fin dall’adolescenza ma, con la scoperta della meditazione, la musica diventa per lui uno strumento per arrivare al silenzio. Dopo aver incontrato Radha nel 2010, si innamora profondamente di Osho, del metodo Tantralife e della meditazione; da quel momento in poi si dedica completamente alla sua crescita spirituale. Grazie alla profonda trasformazione avvenuta in questo percorso, Rupesh è fiorito come musicista e oggi divide la sua vita tra la meditazione, l’amore e la musica.

DATA E ORARIO:

Sabato 18 gennaio 2020, ore 18:30.

DOVE SI SVOLGE:

I cantieri del corpo, Via Francesco Crispi, 31, 80121 Napoli.

Metro 2 fermata Piazza Amedeo, a destra seguire Via Crispi per 300 metri.

Oppure in funicolare di Cimarosa, fermata Parco Margherita. A destra fino a Piazza Amedeo e poi

proseguire come sopra.

COSA PORTARE:

Cuscino da meditazione e calze per stare a piedi nudi.

POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INFO E PRENOTAZIONI

Staff Tantralife Napoli

Tel. 340 394 7732 (lun-ven dalle 10.00 alle 17.00)

E-mail: napoli@tantralife.com

www.tantralife.it