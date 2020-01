Sabato 18 e domenica 19 a Città della Scienza: Fisica Mon amour!

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 6 Visite / 17 gennaio, 2020

Sabato 18 e domenica 19 gennaio a Città della Scienza scopriremo cosa è e come funziona la fisica: un ricco programma di laboratori, dimostrazioni ed osservazioni scientifiche animerà le attività del museo dedicate a questa scienza speciale che studia e descrive i fenomeni naturali, riproducendoli, quando possibile, con esperimenti, osservandoli e misurando le grandezze che li determinano, allo scopo di individuare le relazioni tra queste e le leggi che li governano.

Un’iniziativa che nasce con l’intento di mostrare quanto sia divertente e alla portata di tutti la FISICA anche se in tanti rabbrividiscono, pensando a complesse formule matematiche ricche di parentesi graffe e quadre, numeri, lettere per descrivere fenomeni complessi; un obiettivo ambizioso certamente, ma perseguibile con esperimenti, giochi, incontri con esperti, science show e altro, per mostrare la fisica celata nel mondo che ci circonda senza necessariamente dover arrivare alla fisica quantistica, fondata nel 1918.

Tra le attività segnaliamo “In equilibrio su due ruote!”

A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di cadere dalla bicicletta? Riuscire a mantenersi in sella alle due ruote e a pedalare per qualche metro richiede una grande capacità, che con un po’ di allenamento e di buona volontà assicura grandi gioie e divertimento. Quale occasione migliore per esplorare la fisica che consente l’equilibrio dinamico di una bicicletta. “Scariche Elettriche…da paura!” Quanta elettricità può sopportare il nostro corpo? Dai fulmini alle sedie elettriche, passando per il celeberrimo Drizzacapelli, sarà possibile scoprire le potenzialità del nostro corpo ed infine il futuristico laboratorio “Ologrammi 3D per Smartphone e tablet”. Costruisci un proiettore in grado di trasformare una comune immagine bidimensionale in una figura 3D nel palmo della tua mano!

Come sempre sarà possibile effettuare visite guidate al Museo interattivo sul corpo umano Corporea e alle mostre Mare, Paleomare, Insetti &Co, Bike_it.

Tantissime sorprese vi aspettano nei weekend ricchi di scienza e di divertimento!