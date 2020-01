Influenza, in Campania brusco aumento dei casi, i più a rischio sono i bambini

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 0 Visite / 18 gennaio, 2020

«Quello che si sta verificando è il brusco aumento del numero di casi di sindrome

simil-influenzale soprattutto nei più piccoli; i nostri studi sono sotto

pressione come poche volte è successo negli ultimi anni, viaggiamo ad una

media di 50 visite al giorno». Antonio D’Avino, vicepresidente nazionale

della FIMP, accende un faro su una situazione che sta diventando “molto

calda” e che nei prossimi giorni rischia di degenerare in un massiccio e

inappropriato, intasamento del pronto soccorso del Santobono. In linea

generale, guardando a tutti i casi di influenza, in Italia l’incidenza

totale è pari a 6,2 casi per mille assistiti. Ma i più colpiti sono i

bambini al di sotto dei cinque anni, per i quali si osserva un’incidenza

pari a 10,7 casi per mille assistiti. «Ci capita, purtroppo, di assistere

ad una vera e propria corsa agli antibiotici, che in moltissimi dei casi

non servono a nulla. Anzi, si crea solo un danno perché si genera quella

che in gergo si chiama antibiotico-resistenza, riducendo nel tempo la

possibilità di cura verso molti ceppi di batteri», spiega D’Avino. Il

pediatra aggiunge che alcuni genitori arrivano addirittura a “prescrivere”

in autonomia l’antibiotico, utilizzando confezioni che hanno in casa per

precedenti terapie. «Comportamenti sconsiderati- dice – che vengono

adottati spesso sulla scia di quanto letto sul web, o peggio ancora nella

convinzione di poter sostituire con qualche sito internet le competenze

del pediatra». Ecco perché dalla FIMP Napoli arriva un invito a non

adottare comportamenti inadeguati. «Nonostante il super lavoro di queste

settimane – dice D’Avino – tutti i pediatri di famiglia sono sempre pronti

a dispensare utili consigli e visitare i piccoli. Inoltre, siamo in attesa

che vengano attuate le disposizioni della legge di bilancio 2020: non

appena saranno disponibili le apparecchiature diagnostiche di primo

livello i pediatri di famiglia potranno ulteriormente venire incontro ai

bisogni di salute dei piccoli assistiti E concluderanno con più facilità

il percorso di diagnosi e cura nel proprio studio professionale, senza

ricorrere a figure professionali esterne».