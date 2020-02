Parmigiana di melanzane al cioccolato: la ricetta

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 25 Visite / 28 febbraio, 2020

La parmigiana di melanzane con la cioccolata è un piatto tipico della Campania, in particolare della Costiera Amalfitana e della Piana di Sorrento, preparato abitualmente in concomitanza con alcune ricorrenze, come la festa della Madonna Assunta a Ferragosto e la Festa della Madonna della Neve, celebrata ad agosto nel quartiere napoletano di Ponticelli.

Per quanto l’accostamento possa sembrare bizzarro, in realtà, assaggiando questo insolito dessert anche i palati più scettici saranno costretti a ricredersi.

Si tratta di un piatto molto antico, preparato originariamente dai monaci, e che nel corso dei secoli ha subito diverse varianti.

Quella che vi proponiamo è la ricetta classica napoletana:

INGREDIENTI

500 g di melanzane

200 g circa di cioccolato fondente

200 g di marmellata di amarene

150 g di cedro candito

2 uova

farina

olio. PER LA SALSA: 40 g di cacao

200 g di cioccolato fondente

50 g di zucchero

1 dl e 1/2 di vermut PREPARAZIONE Sbucciare le melanzane per poi tagliarle a fette nel senso della lunghezza. Coprire le di sale grosso per un’oretta, così da eliminare l’acqua di vegetazione.Sciacquare le melanzane e friggerle in olio bollente. Quando sono leggermente dorate, lasciarle asciugare su carta assorbente. Preparare la salsa di ciococlato: in un tegamino messo a bagnomaria lasciare fondere il cioccolato. In un pentolino sciogliete il cacao e lo zucchero con l’acqua necessaria, aggiungere il cioccolato fuso a bagnomaria e il vermut, portate a bollore e cuocere fino a ottenere una consistenza piuttosto densa. Versare in un teglia una parte del cioccolato, quindi formare uno strato di melanzane con qualche pezzetto di cedro candito e le amarene, poi ancora salsa di cioccolato ed uno strato di melanzane fino ad esaurimento degli ingredienti. Infornare per 20 minuti, lasciar raffreddare e servire.