Come cucinare i carciofi alla romana, alla giudia e fritti

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 24 Visite / 15 aprile, 2020

I carciofi sono un ingrediente molto comune in diversi piatti tipici della cucina romana.

I carciofi alla romana, ma anche i carciofi fritti e alla giudia sono quel genere di portate che almeno una volta nella vita vanno gustate, oltre che delle ricette che possono fungere da vero e proprio asso nella manica, da tirare fuori in occasione di un pranzo o di una cena dove servire una portata dal successo assicurato.

INGREDIENTI

12 Carciofi Romaneschi del Lazio Igp

2 Uova

Farina

Aglio

Prezzemolo

Menta

Limone

Olio di arachide

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Carciofi alla Romana

Mondare i carciofi e immergerli in acqua acidulata con succo di limone.

Tritare 50 g di prezzemolo, 5 foglie di menta e 1 spicchio d’aglio, riunire tutto in una ciotola e condire con 2 cucchiai di olio, sale e pepe. Con uno scavino, privare della barba 4 carciofi; farcirli con il trito poi accomodarli capovolti, uno accanto all’altro, in una pirofila dai bordi alti. Salare e coprire con acqua e olio di oliva.

Infornare a 160 °C per circa un’ora.

Carciofi alla giudia

Aprire a fiore i carciofi, premendoli sul tavolo; asciugarli, salarli e peparli all’interno, cuocerli per 10 minuti in abbondante olio di oliva quanto basta per coprirli a metà; voltarli e cuocerli per altri 10 minuti.

Carciofi fritti

Sbattere le uova con 2 cucchiai di olio, 2 cucchiai di farina, sale e pepe. Tagliare i carciofi rimasti in 4 spicchi, immergerli nella pastella e friggerli nell’olio di arachide per tre minuti.